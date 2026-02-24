Paddy Lacey ar face parte din Huyton Firm, o bandă periculoasă din Liverpool

Patrick Sean Lacey, fost junior la Manchester United și Liverpool, este acuzat alături de alți trei bărbați, John Aaron Jones, John George Patrick și Bernard Flynn, de tentativă de omor, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și conspirație pentru provocarea de vătămări corporale grave. La finalul lunii noiembrie 2025, victima a ajuns la sprital, după ce a fost împușcată în picior în localitatea Huyton, aflată în apropiere de Liverpool.

Atacatorii, despre care se crede că fac parte din Huyton Firm (Cantril Farm Cartel), o grupare de crimă organizată periculoasă din Liverpool, care activează în Marea Britanie, Irlanda, Olanda, America de Sud și Sudul Europei, au fost aduși în fața judecătorilor de la Tribunalul Liverpool, Knowsley, Sefton and St. Helens Adult Remand pentru primul termen din acest proces și riscă fiecare pedepse de peste 20 de ani de închisoare.

Aceasta nu este prima sa coliziune cu justiția din Marea Britanie. În mai 2017, i-a fost reziliat contractul cu Accrington, după ce a picat testul antidoping, pentru că consumase benzoilecgonină, un metabolit al cocainei. Câteva luni mai târziu, fotbalistul a fost arestat la festivalul de muzică Glastonbury, asupra sa găsindu-se droguri de mare risc și bancnote contrafăcute. A primit 16 luni de închisoare.

Este fratele fotbalistului Shea Lacey, legitimat la Manchester United

Patrick "Paddy" Sean Lacey (32 de ani) este născut la Liverpool și s-a format la juniorii cluburilor Tranmere Rovers, Manchester United, Liverpool și Sheffield Wednesday. La nivel de seniori a evoluat pe postul de mijlocaș pentru Bradford City, Southport FC, Vauxhall Motors, Droylsden FC, Altrincham FC, Barrow AFC, Accrington Stanley, Stalybridge Celtic, Chester FC, Warrington Rylands 1906 și Flint Town United, între 2011 și 2024.

În trecut, el a lucrat ca montator de covoare și a luptat ca boxer profesionist, cu un palmares 10 meciuri - 10 victorii - 8 prin KO (octombrie 2021 - octombrie 2023). Fratele său mai mic, Shea Lacey (18 ani), a debutat anul trecut la seniorii lui Manchester United și a joacă pentru Anglia U20.