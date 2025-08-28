Deși Inter Milano și Olympiacos Pireu au bătut palma pentru transferul său, iranianul de 33 de ani ezită să-și dea acordul final. Sky Sport notează că vârful are la dispoziție 24 de ore pentru a oferi un răspuns final.



Devenit indezirabil la Inter sub comanda noului antrenor, Cristi Chivu, Taremi nu face parte din planurile românului pentru sezonul viitor. Atacantul s-a pregătit în mare parte individual în presezon, un semn clar că zilele sale pe "Giuseppe Meazza" sunt numărate.



Inter și-a betonat deja ofensiva prin aducerea lui Ange-Yoan Bonny de la Parma și prin mizarea pe tânărul Pio Esposito, revenit după un împrumut, care se adaugă cuplului redutabil format din Lautaro Martinez și Marcus Thuram. În acest context, plecarea lui Taremi, autor a doar un gol și trei pase decisive în sezonul trecut de Serie A, a devenit o prioritate pentru club.



Concurență pe ultima sută de metri



Deși în pole-position se află Olympiacos, grecii nu sunt singurii care îl urmăresc pe internaționalul iranian. Marea rivală a celor de la Olympiacos, Panathinaikos, este și ea interesată de serviciile sale, la fel ca și formația din Bundesliga, Werder Bremen.



Totuși, niciuna dintre aceste două echipe nu a înaintat o ofertă oficială, lăsând calea liberă pentru Olympiacos, care acum depinde exclusiv de hotărârea jucătorului. Următoarele ore vor fi decisive pentru a stabili unde va evolua fostul atacant de la FC Porto în acest sezon.

