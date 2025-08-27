Cu toate acestea, la finalul unui meci perfect, tehnicianul român a surprins pe toată lumea printr-o declarație în care a admis o eroare tactică.



Inter a oferit o demonstrație de forță sub comanda lui Chivu, într-un meci dominat de la un capăt la altul. Festivalul de goluri a fost deschis de Alessandro Bastoni, urmat de o "dublă" a lui Thuram, un gol marcat de căpitanul Lautaro Martinez și o reușită a nou-venitului Bonny, aflat la primul său meci oficial.



Victoria categorică este un semnal clar pentru campionat, în special pentru campioana en-titre, Napoli, antrenată de Antonio Conte. Inter vrea să câștige titlul, după ce a în sezonul trecut l-a ratat în ultima etapă a sezonului, iar startul este mai mult decât promițător. Însă, în ciuda serii stelare, o mărturisire a lui Chivu a creat agitație, notează Calcioblog.



Sinceritate totală după meci



La conferința de presă, antrenorul român a vorbit despre debutul tânărului mijlocaș Andy Diouf, transferat recent de la Lens. Introdus pe finalul partidei, jucătorul a fost folosit pe o poziție neobișnuită, iar Chivu și-a asumat complet decizia.



"Este un mijlocaș box-to-box și un închizător, un tip de fotbalist pe care nu-l aveam, mai ales că e stângaci. Am vrut să-l recompensez pe un băiat care abia a sosit, să-l fac să se simtă important în acest grup. L-am și pus într-o situație dificilă, pe un post pe care n-a jucat niciodată, dar nu trebuie să judecăm prestația lui. Nici nu știu dacă și-a desfăcut bagajele", a spus Chivu la finalul partidei.



20.000.000 de euro a plătit Inter Milano pentru a-l putea transfera pe Andy Diouf de la Lens, în urmă cu cinci zile.