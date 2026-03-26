Selecţionata de fotbal a Iranului s-a antrenat miercuri în sudul Turciei, în vederea meciurile amicale pe care pe le va disputa în următoarele zile, în cadrul pregătirilor pentru Cupa Mondială din această vară, informează Reuters.

Iran, amicale cu Nigeria și Costa Rica în Turcia

"Team Melli" urmează să dispute două partide în Antalya, vineri împotriva Nigeriei şi apoi marţi în compania naționalei din Costa Rica.

Fotbaliştii iranieni au efectuat o sesiune de antrenament la Belek, o zonă turistică aflată în apropierea oraşului Antalya, la care accesul reprezentanţilor mass-media a fost restricţionat.

Oficialii au afirmat că doresc să evite astfel orice distragere înaintea partidelor descrise ca fiind esenţiale pentru pregătirea turneului final din Statele Unite, Mexic şi Canada, unde se aşteaptă naţional Iranului să fie în centrul atenţiei din cauza războiului care are loc în prezent pe teritoriul său.

Discuții între iranieni și FIFA legate de participarea la Campionatul Mondial

Federaţia iraniană de fotbal poartă discuţii cu FIFA, organismul de conducere mondial, cu privire la mutarea meciurilor sale de la Cupa Mondială din Statele Unite în Mexic, din cauza îngrijorărilor legate de siguranţa jucătorilor, a declarat săptămâna trecută preşedintele federaţiei de la Teheran, Mehdi Taj.

Selecţionata iraniană a căutat să rămână cât mai discretă în timpul pregătirilor pentru Cupa Mondială, unde se aşteaptă să se confrunte cu o intensă supraveghere politică şi mediatică.

La Belek, nu au fost organizate interviuri cu jucătorii sau antrenorii, iar un reprezentant media al echipei a declarat că lotul s-a concentrat în întregime pe programul din perioada imediat următoare.

Iniţial, cele două meciuri amicale urmau să aibă loc în Iordania, dar au fost mutate în Turcia în urma izbucnirii războiului din Iran.

Gest minunat al lui Mehdi Taremi, vedeta naționalei din Iran

Jucătorii au părut relaxaţi în timpul antrenamentului, desfăşurat pe o vreme însorită, pe parcursul căruia staff-ul şi jucătorii au discutat şi au glumit.

Printre cei prezenţi s-a numărat şi atacantul Mehdi Taremi, care a fost în centrul atenţiei în ultimele zile după ce a făcut schimb de tricouri cu un adversar israelian în timp ce juca pentru clubul său, Olympiacos Pireu din Grecia.

Golgheterul Sardar Azmoun, exclus de la națională

Atacantul Sardar Azmoun a fost exclus din lot după ce a postat pe contul său de Instagram o fotografie de la o întâlnire cu conducătorul Dubaiului, Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Mass-media iraniană, citată de Agerpres, a relatat că Azmoun, care a marcat 57 de goluri în 91 de meciuri internaţionale, a fost exclus din echipa naţională pentru un act perceput drept lipsă de loialitate faţă de guvernul de la Teheran.