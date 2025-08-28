Finalistă în sezonul precedent din Champions League, Inter Milano va începe noua stagiune pe teren propriu cu Liverpool, una dintre favoritele pentru câștigarea competiției.



Inter Milano și-a aflat adversarele din UEFA Champions League



Vor urma alte trei meciuri dificile, cu Borussia Dortmund (deplasare), Arsenal (acasă) și Atletico Madrid (deplasare). Pentru Cristi Chivu, meciul cu Ajax Amsterdam, fosta sa echipă, va avea o semnificație specială.



Meciul se va disputa la Amsterdam, pe Johan Cruyff Arena. Vă reamintim că, nu de mult, Cristi Chivu se afla pe lista celor de la Ajax pentru postul de antrenor al echipei.



Transeul lui Inter Milano în faza principală din UEFA Champions League: Liverpool (H), Borussia Dortmund (A), Arsenal (H), Atletico Madrid (A), Slavia Praga (H), Ajax (A), Kairat Almaty (H), Union SG (A)



Programul fazei principale din Liga Campionilor:



Etapa 1: 16-18 septembrie

Etapa 2: 30 septembrie - 1 octombrie

Etapa 3: 21-22 octombrie

Etapa 4: 4-5 noiembrie

Etapa 5: 25-26 noiembrie

Etapa 6: 9-10 decembrie

Etapa 7: 20-21 ianuarie

Etapa 8: 28 ianuarie



Cum funcționează clasamentul din faza principală UCL



La finalul celor 8 etape din faza principală, primele opt clasate din ierarhia generală se califică direct în optimile de finală din Liga Campionilor.



Ocupantele locurile 9-24 vor juca în dublă manșă play-off-ul pentru optimi, iar pozițiile 25-36 vor părăsi competițiile europene.

