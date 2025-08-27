Rangers, umilință fără margini: știm toate cele 36 de cluburi din UEFA Champions League! Cum arată urnele pentru tragerea la sorți (azi, 19:00)

Rangers, umilință fără margini: știm toate cele 36 de cluburi din UEFA Champions League! Cum arată urnele pentru tragerea la sorți (azi, 19:00)
Toate cele 36 de cluburi participante în faza principală a acestui sezon din UEFA Champions League sunt cunoscute după încheierea ultimelor partide din play-off.

Qarabag, Benfica, Club Brugge și Copenhaga, ultimele echipe calificate în UCL

Miercuri seară, Qarabag, Benfica, Club Brugge și FC Copenhaga și-au asigurat ultimele bilete pentru grupa XXL din UCL, după ce au eliminat Ferencvaros, Fenerbahce, Rangers, respectiv FC Basel.

Qarabag a eliminat Ferencvaros, scor 5-4, la general. Azerii au câștigat turul din Ungaria cu 3-1, însă au pierdut manșa secundă de acasă, 2-3. (DETALII AICI).

Șocul serii a fost reprezentat de eșecul drastic suferit de Rangers în deplasare, contra lui Club Brugge, scor 0-6. Formația scoțiană pierduse și prima manșă de acasă, 1-3, astfel că dubla s-a încheiat cu 9-1 în favoarea clubului din Belgia.

În schimb, dramatismul a existat până la final în dubla Benfica - Fenerbahce. După 0-0 în Turcia, portughezii s-au impus la limită, 1-0, după un gol reușit de Kerem Akturkoglu (35') în turul de pe teren propriu.

În duelul cu Istvan Kovacs la centru, FC Copenhaga a învins FC Basel, 2-0, după 1-1 în tur, iar formația daneză și-a asigurat și ea participarea în faza principală din Champions League.

  • Pierzătoarele de azi din play-off-ul UCL - Ferencvaros, Fenerbahce, Rangers și Basel - vor juca în faza principală din Europa League.

Urnele pentru faza principală din UEFA Champions League

Urna 1:

  • Paris Saint-Germain (Franța)
  • Real Madrid (Spania)
  • Manchester City (Anglia)
  • Bayern Munchen (Germania)
  • Liverpool (Anglia)
  • Inter Milano (Italia)
  • Chelsea (Anglia)
  • Borussia Dortmund (Germania)
  • FC Barcelona (Spania)

Urna 2:

  • Arsenal (Anglia)
  • Bayer Leverkusen (Germania)
  • Atletic Madrid (Spania)
  • Benfica (Portugalia)
  • Atalanta (Italia)
  • Villarreal (Spania)
  • Juventus (Italia)
  • Eintracht Frankfurt (Germania)
  • Club Brugge (Belgia)

Urna 3:

  • Tottenham (Anglia)
  • PSV Eindhoven (Olanda)
  • Ajax (Olanda)
  • Napoli (Italia)
  • Sporting (Portugalia)
  • Olympiacos (Grecia)
  • Slavia Praga (Cehia)
  • Bodo/Glimt (Norvegia)
  • Marseille (Franța)

Urna 4:

  • FC Copenhaga (Danemarca)
  • AS Monaco (Franța)
  • Galatasaray (Turcia)
  • Union Saint-Gilloise (Belgia)
  • Qarabag (Azerbaidjan)
  • Athletic Bilbao (Spania)
  • Newcastle (Anglia)
  • Pafos (Cipru)
  • Kairat Almaty (Kazahstan)

Când e tragerea la sorți pentru Champions League și care va fi procedura

Tragerea la sorți pentru stabilirea duelurilor din faza principală a Ligii Campionilor va avea loc la Monaco, joi, de la ora 19:00 (ora României).

Fiecare echipă va fi extrasă manual din urnă, iar calculatorul va stabili automat opt adversare - câte două din fiecare urnă valorică. 

Vor fi patru meciuri acasă și patru meciuri în deplasare pentru fiecare club, în perioada septembrie - ianuarie, iar una dintre reguli spune că un club nu poate înfrunta mai mult de două adversare din aceeași țară.

Programul fazei principale din Liga Campionilor

  • Etapa 1: 16-18 septembrie
  • Etapa 2: 30 septembrie - 1 octombrie
  • Etapa 3: 21-22 octombrie
  • Etapa 4: 4-5 noiembrie
  • Etapa 5: 25-26 noiembrie
  • Etapa 6: 9-10 decembrie
  • Etapa 7: 20-21 ianuarie
  • Etapa 8: 28 ianuarie

Cum funcționează clasamentul din faza principală UCL

La finalul celor 8 etape din faza principală, primele opt clasate din ierarhia generală se califică direct în optimile de finală din Liga Campionilor.

Ocupantele locurile 9-24 vor juca în dublă manșă play-off-ul pentru optimi, iar pozițiile 25-36 vor părăsi competițiile europene.

