Rangers, umilință fără margini: știm toate cele 36 de cluburi din UEFA Champions League! Cum arată urnele pentru tragerea la sorți (azi, 19:00)

Qarabag, Benfica, Club Brugge și Copenhaga, ultimele echipe calificate în UCL
Miercuri seară, Qarabag, Benfica, Club Brugge și FC Copenhaga și-au asigurat ultimele bilete pentru grupa XXL din UCL, după ce au eliminat Ferencvaros, Fenerbahce, Rangers, respectiv FC Basel.
Qarabag a eliminat Ferencvaros, scor 5-4, la general. Azerii au câștigat turul din Ungaria cu 3-1, însă au pierdut manșa secundă de acasă, 2-3. (DETALII AICI).
Șocul serii a fost reprezentat de eșecul drastic suferit de Rangers în deplasare, contra lui Club Brugge, scor 0-6. Formația scoțiană pierduse și prima manșă de acasă, 1-3, astfel că dubla s-a încheiat cu 9-1 în favoarea clubului din Belgia.
În schimb, dramatismul a existat până la final în dubla Benfica - Fenerbahce. După 0-0 în Turcia, portughezii s-au impus la limită, 1-0, după un gol reușit de Kerem Akturkoglu (35') în turul de pe teren propriu.
În duelul cu Istvan Kovacs la centru, FC Copenhaga a învins FC Basel, 2-0, după 1-1 în tur, iar formația daneză și-a asigurat și ea participarea în faza principală din Champions League.
- Pierzătoarele de azi din play-off-ul UCL - Ferencvaros, Fenerbahce, Rangers și Basel - vor juca în faza principală din Europa League.
Urnele pentru faza principală din UEFA Champions League
Urna 1:
- Paris Saint-Germain (Franța)
- Real Madrid (Spania)
- Manchester City (Anglia)
- Bayern Munchen (Germania)
- Liverpool (Anglia)
- Inter Milano (Italia)
- Chelsea (Anglia)
- Borussia Dortmund (Germania)
- FC Barcelona (Spania)
Urna 2:
- Arsenal (Anglia)
- Bayer Leverkusen (Germania)
- Atletic Madrid (Spania)
- Benfica (Portugalia)
- Atalanta (Italia)
- Villarreal (Spania)
- Juventus (Italia)
- Eintracht Frankfurt (Germania)
- Club Brugge (Belgia)
Urna 3:
- Tottenham (Anglia)
- PSV Eindhoven (Olanda)
- Ajax (Olanda)
- Napoli (Italia)
- Sporting (Portugalia)
- Olympiacos (Grecia)
- Slavia Praga (Cehia)
- Bodo/Glimt (Norvegia)
- Marseille (Franța)
Urna 4:
- FC Copenhaga (Danemarca)
- AS Monaco (Franța)
- Galatasaray (Turcia)
- Union Saint-Gilloise (Belgia)
- Qarabag (Azerbaidjan)
- Athletic Bilbao (Spania)
- Newcastle (Anglia)
- Pafos (Cipru)
- Kairat Almaty (Kazahstan)