Rangers, umilință fără margini: știm toate cele 36 de cluburi din UEFA Champions League! Cum arată urnele pentru tragerea la sorți (azi, 19:00)

Qarabag, Benfica, Club Brugge și Copenhaga, ultimele echipe calificate în UCL

Miercuri seară, Qarabag, Benfica, Club Brugge și FC Copenhaga și-au asigurat ultimele bilete pentru grupa XXL din UCL, după ce au eliminat Ferencvaros, Fenerbahce, Rangers, respectiv FC Basel.

Qarabag a eliminat Ferencvaros, scor 5-4, la general. Azerii au câștigat turul din Ungaria cu 3-1, însă au pierdut manșa secundă de acasă, 2-3. (DETALII AICI).



Șocul serii a fost reprezentat de eșecul drastic suferit de Rangers în deplasare, contra lui Club Brugge, scor 0-6. Formația scoțiană pierduse și prima manșă de acasă, 1-3, astfel că dubla s-a încheiat cu 9-1 în favoarea clubului din Belgia.

În schimb, dramatismul a existat până la final în dubla Benfica - Fenerbahce. După 0-0 în Turcia, portughezii s-au impus la limită, 1-0, după un gol reușit de Kerem Akturkoglu (35') în turul de pe teren propriu.



În duelul cu Istvan Kovacs la centru, FC Copenhaga a învins FC Basel, 2-0, după 1-1 în tur, iar formația daneză și-a asigurat și ea participarea în faza principală din Champions League.

Pierzătoarele de azi din play-off-ul UCL - Ferencvaros, Fenerbahce, Rangers și Basel - vor juca în faza principală din Europa League.



Urnele pentru faza principală din UEFA Champions League



Urna 1:



Paris Saint-Germain (Franța)

Real Madrid (Spania)

Manchester City (Anglia)

Bayern Munchen (Germania)

Liverpool (Anglia)

Inter Milano (Italia)

Chelsea (Anglia)

Borussia Dortmund (Germania)

FC Barcelona (Spania)



Urna 2:



Arsenal (Anglia)

Bayer Leverkusen (Germania)

Atletic Madrid (Spania)

Benfica (Portugalia)

Atalanta (Italia)

Villarreal (Spania)

Juventus (Italia)

Eintracht Frankfurt (Germania)

Club Brugge (Belgia)



Urna 3:



Tottenham (Anglia)

PSV Eindhoven (Olanda)

Ajax (Olanda)

Napoli (Italia)

Sporting (Portugalia)

Olympiacos (Grecia)

Slavia Praga (Cehia)

Bodo/Glimt (Norvegia)

Marseille (Franța)



Urna 4:

