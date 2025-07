Ianis Hagi (26 de ani) a încheiat conturile cu Glasgow Rangers, la cinci ani după ce a sosit pe „Ibrox Park“. Aici, a amestecat perioadele bune, în care a strălucit, cu cele în care a trăit un coșmar, fiind trimis la echipa a doua.

Cu capitolul scoțian încheiat, lumea fotbalului românesc așteaptă acum următoarea mutare a mijlocașului. Și, firește, având în vedere că suntem în perioada mercato, s-au făcut multe speculații în privința echipei la care va merge Ianis Hagi. În capul listei, printre posiblele destinații, a fost și Genoa, formația patronată de Dan Șucu. Încă de când acesta a preluat gruparea din Serie A, la mijlocul lunii decembrie, s-a tot spus că Ianis Hagi e dorit la Genoa.

Răzvan Raț: „Nicio discuție pentru Ianis Hagi“

Acum, în cadrul intervenției sale la Radio RFI, la emisiunea Pastila de Sport, moderată de Tudor Furdui, Răzvan Raț a fost întrebat direct, dacă Ianis Hagi e o țintă pentru Genoa. Asta în condițiile în care Raț face parte din conducerea formației din Serie A.

„Despre Ianis Hagi la Genoa n-a fost niciodată nimic! N-a fost nicio discuție, niciun plan, absolut nimic. Au fost, pur și simplu, invenții ale presei și cam atât“, a spus Răzvan Raț.

În continuarea dialogului, acesta a explicat ce rol are, la Genoa, și ce își propune echipa, în viitorul apropiat.

„Sunt membru de Consiliu de Administrație. Mai departe, mă ocup de partea sportivă. Am știut de la bun început că Dan Șucu va prelua Genoa. Pentru că împreună am lucrat din interior la acest proiect. Faptul că, în premieră, fotbalul românesc are un patron la un club dintr-un campionat din Top 5 va rămâne în istorie. Și cred că Dan Șucu va avea succes. Pentru că are ambiții mari și vrea să realizeze lucruri importante la Genoa. Obiectivul pentru noul sezon va fi, din nou, rămânerea în Serie A. Ușor ușor însă, ne propunem să creștem. Atât eu, cât și Dan Șucu suntem oameni care ne dorim să câștigăm. De aceea spun că, la un moment dat, ne vom dori și altceva. Mai mult decât să fim la mijlocul clasamentului“, a spus Raț.