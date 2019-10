Cutremurator! Un fotbalist cunoscut in Argentina a murit dupa ce a cazut de la etajul 6 al unui bloc! Ce s-a intamplat

Un fotbalist care a jucat la Gremio si Atlante a murit dupa ce a cazut de la etajul 6 al unui bloc.

Fotbalistul argentinian Ezequiel Esperon a murit duminica, la varsta de 23 de ani, dupa ce a căzut de la balcon, de la etajul 6, in timpul unei petreceri desfasurate la Buenos Aires, a anuntat echipa la care s-a format, Club Atletico All Boys, in timp ce presa locala scrie ca decesul a fost accidental.

Esperon nu mai avea echipa. El a jucat ultima oara in Mexic, la Atlante, dupa ce a imbrăcat tricoul cunoscutei formatii braziliene Gremio (2016-2017). Atat Gremio, cat si Atlante s-au declarat consternate de moartea tanarului mijlocas.

Potrivit agentiei de stiri Telam, Esperon s-a sprijinit de un grilaj care nu era bine fixat, la etajul 6 al unei cladiri, in timpul unei intalniri cu prietenii in cartierul Villa Devoto.

Fotbalistul a fost transportat la un spital din Buenos Aires, insa a decedat din cauza politraumatismelor suferite.