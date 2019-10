"Sunt constient de asta!" Guardiola NU renunta la titlu si face un anunt razboinic! Cum vrea City sa o ajunga pe Liverpool in clasament! Anuntul momentului in Anglia

Din articol Clasament Premier League

Guardiola a vorbit despre sansele ca Man City sa castige din nou titlul in Anglia.

Manchester City a pierdut surprinzator in aceasta etapa pe teren propriu in fata celor de la Wolves si se afla la 8 puncte in spatele celor de la Liverpool. Este a doua infrangere in acest campionat pentru City, dupa ce echipa lui Guardiola a mai pierdut, scor 3-2 in deplasare la Norwich. Dupa meci, Guardiola a vorbit despre sansele ca City sa mai castige si in acest sezon titlul. Acesta este de parere ca se mai poate recupera diferenta de puncte fata de Liverpool, intrucat mai sunt multe meciuri de jucat.

"Ii cunosc foate bine pe baietii astia. Sunt incredibil de implicati, dau totul zi de zi si inca pot obtine titlul. Distanta e mare, sunt constient de asta. Din anumite motive, Liverpool nu a cedat niciun punct. E mai bine sa nu te gandesti la faptul ca o echipa e la opt puncte in fata ta. E abia octombrie, mai sunt multe meciuri de disputat", a declarat Guardiola dupa meciul cu Wolves.

