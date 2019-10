Courtois OUT de la Real Madrid? Perez si-a pierdut rabdarea si i-a gasit inlocuitor! Cine poate veni sub comanda lui Zidane

Thibaut Courtois poate pleca de la Real Madrid.

Prestatiile neconvingatoare pe care le are la Real Madrid l-au facut pe Florentino Perez sa ii caute inlocuitor lui Courtois. Portarul belgian a fost schimbat la pauza meciului din Champions League cu Brugge din cauza unor probleme de sanatate acuzate de Courtois, iar in locul sau a fost introdus Areola. Conform presei spaniole, portarul celor de la Milan, Gianluigi Donnarumma este dorit de Perez pentru a-l inlocui pe Courtois. Portarul lui Milan nu vrea sa isi prelungeasca intelgerea cu clubul, iar oficialii clubului vor lua in calcul orice oferta venita pentru acesta, intrucat in 2021 risca sa il piarda gratis.

Real Madris se afla pe primul loc in campionatul Spaniei, nefiind invinsa in acest start de sezon. In Champions League, echipa antrenata de Zidane se afla intr-o situatie destul de dificila. Galacticii au doar un punct dupa doua meciuri in grupa. In primul meci au pierdut la Paris, cu PSG, iar in cel de-al doilea au remizat surprinzator pe Bernabeu in fata vicecampioanei Belgiei, Brugge.