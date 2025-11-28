Primele opt echipe din cele două grupe vor merge în faza optimilor de finală. Între Jeddah (Arabia Saudită) și Melbourne (Asutralia), de unde provin echipele aflate la cea mai mare distanță una de alta, sunt aproape 13.000 de kilometri. Al Hilal conduce clasamentul Regiunii Vest, în timp ce Vissel Kobe se află pe primul loc în Regiunea Est.

De asemenea, clasamentul golgheterilor este condus de algerianul Adil Boulbina (22 de ani), care le-a luat fața mult mai cunoscuților atacanți Karim Benzema, Joselu, Riyad Mahrez sau Krzysztof Piatek. Campioana de anul trecut este Al-Ahli Saudi, care s-a impus în finala cu Kawasaki Frontale (2-0), în finala disputată pe King Abdullah Sports City Stadium (Jeddah).



Regiunea Vest

1. Al Hilal (Arabia Saudită) - 15 puncte (după 5 meciuri)

2. Al Wahda (Emiratele Arabe Unite) - 13 puncte

3. Tractor Sazi (Iran) - 11 puncte

4. Al Ahli Saudi (Arabia Saudită) - 10 puncte (+6)

5. Shabab Al Ahli (Emiratele Arabe Unite) -10 puncte (+3)

6. Al-Duhail (Qatar) - 7 puncte (+2)

7. Sharjah FC (Emiratele Arabe Unite) - 7 puncte (-6)

8. Al-Ittihad Club (Arabia Saudită) - 6 puncte

9. Al-Gharafa (Qatar) - 3 puncte

10. Al Sadd (Qatar) - 2 puncte

11. Al-Shorta (Iraq) - 1 punct

12. Nasaf Qarshi (Uzbekistan) - 0 puncte



Regiunea Est

1. Vissel Kobe (Japonia) - 9 puncte (+4 / 4 meciuri)

2. Melbourne City (Australia) - 9 puncte (+1 / 5 meciuri)

3. Machida Zelvia (Japonia) - 8 puncte (+3 / 5 meciuri)

4. FC Seoul (Coreea de Sud) - 8 puncte (+3 / 5 meciuri)

5. Sanfrecce Hiroshima (Japonia) - 8 puncte (+2 / 5 meciuri)

6. Johor Darul Ta'zim (Malaysia) - 7 puncte (+1 / 5 meciuri)

7. Ulsan HD (Coreea de Sud) - 7 puncte (+1 / 4 meciuri)

8. Buriram United (Thailanda) - 6 puncte (-1 / 4 meciuri)

9. Gangwon FC (Coreea de Sud) - 6 puncte (-2 / 5 meciuri)

10. Chengdu Rongcheng (China) - 5 puncte (5 meciuri)

11. Shanghai Shenhua (China) - 4 puncte (4 meciuri)

12. Shanghai Port (China) - 1 punct (5 meciuri)





Clasamentul golghterilor

5 goluri - Adil Boulbina (Algeria / Al-Duhail)

3 goluri - Karim Benzema (Franța / Al-Ittihad), Caio Canedo (Emiratele Arabe Unite / Al Wahda), Joselu (Spania / Al-Gharafa), Regi Lushkja (Albania / Tractor), Riyad Mahrez (Algeria / Al-Ahli), Enzo Millot (Franța / Al-Ahli), Taisei Miyashiro (Japonia / Vissel Kobe), Krzysztof Piatek (Polonia / Al-Duhail), Sergej Milinkovic-Savic (Serbia / Al Hilal), Marcos Leonardo (razilia / Al Hilal)

Foto - Getty Images

