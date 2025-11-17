Karim Benzema a părăsit-o pe Real Madrid în 2023 și a semnat liber de contract cu Al Ittihad, formație alături de care a cucerit titlul și Cupa Arabiei.

Karim Benzema ar putea reveni la Real Madrid

Într-un interviu acordat recent pentru AS.com, Karim Benzema a vorbit despre o posibilă revenire a sa la Real Madrid.

Atacantul susține că are ușile deschise la clubul de pe ”Santiago Bernabeu” și crede că, dacă ar discuta cu Florentino Perez, revenirea sa la Real Madrid se poate materializa.

”Dacă Florentino este încă acolo, se poate, se poate întâmpla (n.r. să se întoarcă la Real Madrid). Vorbesc cu el și e posibil. Sunt fan Real Madrid. Simt asta în sufletul meu. Madridul este încă orașul meu, mă simt fan Real Madrid și madrilen. Vom vedea ce se întâmplă. Dacă va fi acolo...”, a spus Karim Benzema, conform AS.com.

Contractul la Al Ittihad al lui Karim Benzema, câștigătorul din 2022 al Balonului de Aur, va expira la finalul acestui sezon și deocamdată, fotbalistul de aproape 38 de ani nu a luat o hotărâre în legătură cu viitorul său chiar dacă a mărturisit că este foarte fericit la gruparea saudită.

Benzema spune că are mai multe oferte din Europa și rămâne de văzut dacă va decide să revină pe ”Bătrânul Continent” sau să își continue cariera în Arabia Saudită.

”Deocamdată, sunt foarte fericit aici (n.r. la Al Ittihad), fanii îmi arată multă afecțiune. Jucători, fani, antrenor, oameni care lucrează aici... Contractul meu aici se apropie de sfârșit, este adevărat. Încă nu pot spune dacă voi rămâne sau voi pleca, depinde de multe lucruri.

Voi împlini 38 de ani în decembrie. Mă văd jucând fotbal încă doi ani. Fizic, sunt bine, muncesc din greu și joc fotbal. Îmi place fotbalul, îmi place. Vom vedea ce se întâmplă, ce părere are clubul. Îmi place să vorbesc față în față și să văd ce părere au. Cel mai bine pentru mine este să continui aici, dar nu să rămân doar de dragul de a sta un an sau doi.

Nu pot face asta. Cred că nivelul fotbalului în campionatul saudit este din ce în ce mai bun. Sunt aici de trei ani și este din ce în ce mai bun. Este adevărat că am oferte din Europa. Trebuie să analizez totul, să aleg cu înțelepciune și să văd unde mă simt confortabil, fără să uit că mă simt bine aici și primesc afecțiune de la toată lumea. Dar vom vedea”, a adăugat Benzema.

