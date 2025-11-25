FC Seul din Coreea de Sud nu a avut mari probleme astăzi, în întâlnirea din deplasare cu chinezii de la Shanghai Port din AFC Champions League, faza ligii.
Sud-coreenii s-au impus cu 3-1, o contribuție importantă având și Marko Dugandzic (ajuns la 31 de ani), fostul golgheter din Superliga României, acolo unde atacantul croat a evoluat pentru FC Botoșani, CFR Cluj și Rapid.
Dugandzic a dat pasa decisivă la primul gol al meciului, marcat de Jesse Lingard, fostul star al lui Manchester United (minutul 48).
Toate cele patru goluri ale partidei s-au marcat într-un interval de jumătate de oră: Mateus Vital (57) pentru gazde, respectiv Jesse Lingard (48 și 77) și Lucas Rodrigues (61 - din pasa aceluiași Lingard) pentru oaspeți.
În vară, Valeriu Iftime se gândea să-l aducă înapoi pe Dugandzic
În august, patronul lui FC Botoșani a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro și s-a declarat nemulțumit de jocul făcut de echipa sa cu CFR Cluj.
Întrebat dacă moldovenii vor mai face transferuri în următoarea perioadă, Valeriu Iftime a oferit un răspuns categoric, dar a dezvăluit că nu l-ar refuza pe Marko Dugandzic dacă ar putea să îl aducă.
„(n.r. - Va mai face FC Botoșani transferuri în următoarea perioadă?) Nu, în momentul ăsta nu. Nu ne plângem, nu căutăm pe un anumit post. În momentul ăsta suntem mulțumiți de lot, dar poate să mai apară un Ongenda doi și atunci aș lua. Dacă vine Dugandzic atunci îl iau, sau Cabrera (n.r. - Gonzalo Cabrera)”, declara Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru Sport.ro și PRO TV.
Marko Dugandzic a semnat liber de contract cu FC Seul, în finalul lunii februarie, după despărțirea de Al-Tai.
Atacantul mai are contract cu echipa din Coreea de Sud până la finalul anului.