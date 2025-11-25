FC Seul din Coreea de Sud nu a avut mari probleme astăzi, în întâlnirea din deplasare cu chinezii de la Shanghai Port din AFC Champions League, faza ligii.

Sud-coreenii s-au impus cu 3-1, o contribuție importantă având și Marko Dugandzic (ajuns la 31 de ani), fostul golgheter din Superliga României, acolo unde atacantul croat a evoluat pentru FC Botoșani, CFR Cluj și Rapid.

Dugandzic a dat pasa decisivă la primul gol al meciului, marcat de Jesse Lingard, fostul star al lui Manchester United (minutul 48).

Toate cele patru goluri ale partidei s-au marcat într-un interval de jumătate de oră: Mateus Vital (57) pentru gazde, respectiv Jesse Lingard (48 și 77) și Lucas Rodrigues (61 - din pasa aceluiași Lingard) pentru oaspeți.

