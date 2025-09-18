FOTO Darwin Nunez își trăiește viața în Arabia Saudită! Câte goluri a înscris până acum la Al Hilal

Darwin Nunez își trăiește viața în Arabia Saudită! Câte goluri a înscris până acum la Al Hilal
Uruguayanul a plecat de la Liverpool vara trecută.

Darwin Nunez Al Hilal Arabia Saudita
Darwin Nunez (26 de ani), cotat la 45 de milioane de euro de site-urile de specialitate, s-a transferat la Al Hilal după ce echipa din Arabia Saudită a plătit 53 de milioane de euro pentru serviciile sale.

Liverpool îl cumpărase pe uruguayan în urmă cu trei ani de la Benfica. ”Cormoranii” plăteau în 2022 nu mai puțin de 85 de milioane de euro pentru fotbalistul care nu a impresionat în echipamentul trupei de pe Anfield.

La Al Hilal, Nunez a participat în într-un meci amical (6-0 vs. Aarau) în luna august, unde a înscris primul gol în tricoul noii echipe, respectiv în trei meciuri oficiale.

Primul, în campionat, contra lui Al Riyad, s-a încheiat 2-0 pentru Al Hilal, iar Nunez a fost din start titular. FlashScore l-a notat însă cu 6,3 pentru evoluția sa din partida respectivă.

Ulterior, Nunez a spart gheața contra lui Al Qadisiya (2-2), a înscris în minutul 49 al meciului. Iar cu Al Duhail (2-1), în Liga Campionilor Asiei, a fost introdus în repriza secundă și a marcat în minutul 57. 

