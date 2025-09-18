Darwin Nunez (26 de ani), cotat la 45 de milioane de euro de site-urile de specialitate, s-a transferat la Al Hilal după ce echipa din Arabia Saudită a plătit 53 de milioane de euro pentru serviciile sale.



Liverpool îl cumpărase pe uruguayan în urmă cu trei ani de la Benfica. ”Cormoranii” plăteau în 2022 nu mai puțin de 85 de milioane de euro pentru fotbalistul care nu a impresionat în echipamentul trupei de pe Anfield.



Darwin Nunez își trăiește viața în Arabia Saudită! Câte goluri a înscris până acum la Al Hilal

