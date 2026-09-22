Tehnicianul român și-a rezolvat situația contractuală cu Esperance Tunis și va reveni în România înainte de reunirea echipei.

MM Stoica susține că Reghecampf va conduce joi, 24 septembrie, primul antrenament la FCSB. Tot atunci, antrenorul va susține și o conferință de presă.

MM Stoica: „Am bătut palma. Joi o să conducă primul antrenament”

„El mi-a spus clar că are o clauză conform căreia, în situația în care se plătesc 3 salarii, el plătește, poate pleca. Asta e clauza de reziliere. Astea sunt fake news, că nu vine. Duminică am bătut palma. Joi o să conducă primul antrenament.

Toate informațiile mele sunt de la Reghe, deci nu există nicio problemă. Vor veni în țară înainte de antrenament, va susține o conferință de presă, unde va fi invitată toată presa, joi după-amiază. N-are sens să stea reporterii prin aeroport.

Baciu, Bucuroaia și Alex Ioniță, cei doi erau în trupa lui Baciu, vor fi înlocuiți de Laurențiu Reghecampf și cei doi colaboratori, Viorel Dinu și Adrian Popa. Echipa din al doilea lui mandat nu era mai bună decât cea de acum.

Poate îi va fi mai greu în ediția asta de campionat. Sunt multe echipe foarte bune, dar asta poate fi și un avantaj, că nu e o singură echipă care să scape singură în pluton.

Se pot încurca între ele. În play-off se poate întâmpla orice. Ideea e să ajungi acolo repede, să-ți consolidezi poziția, să reduci din handicap. Play-off-ul contează”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Gigi Becali: ”Hotărârea e de 150.000 de euro”

În această perioadă, avocații lucrează la actele care să-l ”deblocheze” pe Reghecampf, iar acesta să poată antrena FCSB cu acte în regulă. În cazul antrenorului, acesta ar urma să aibă probleme în Tunisia, cu Esperance Tunis, care este gata să-l dea în judecată.

„Nu am discutat cu domnul Rotaru, au vorbit avocații. E hotărârea pe 150.000 de euro, ei spun că vor 167.000 de euro, cu dobândă. Nu mai înțeleg, ei spun că sunt milionari, dar fac lucruri de oameni mici, de piticanii.

Dacă hotărârea e de 150.000 de euro, tu ceri 17.000? M-am săturat de astfel de oameni, care vor să facă lucruri mari, dar ei sunt mici. Nu e vorba de înțeles, dar de ce să faci astfel de lucruri mici? Dacă eu îți bag banii în cont, de ce faci asta? Au stabilit ei o dobândă de 17.000”, a spus Gigi Becali, la ”VOYO SPORT LIVE”.

Ce s-a întâmplat cu Reghecampf după al doilea mandat la FCSB

După ce a plecat de la FCSB în 2017, Reghecampf a mers la Al Wahda și, ulterior, le-a mai antrenat pe Al Wasl și Al Ahli, înainte să revină în 2021 în România, ca să o antreneze pe Universitatea Craiova.

După ce a stat pe banca oltenilor un singur sezon, ”Reghe” a pregătit-o pe Neftchi Baku și s-a întors, pe urmă, din nou în România, tot la Universitatea Craiova. Al doilea mandat la echipa din Bănie a fost însă mai scurt.

Până să revină la FCSB, Reghecampf a mai fost pe banca celor de la Al Tai, Al Hilal Omdurman și Esperance Tunis.