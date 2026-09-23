"Nu trebuie să vă placă fiecare jucător. Dar puteţi alege să fiţi respectuoşi". Gabi Ruse, mesaj pentru cei care au scris comentarii negative despre adversara învinsă la simplu

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Perechea Gabriela Ruse/Maya Joint (România/Australia), cap de serie numărul 2, a fost eliminată, miercuri, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 250 Korea Open, la Seul.

Ruse şi colega sa au fost învinse de echipa sud-coreeană Eunhye Lee/Sohyun Park, scor 1-6, 6-3, 14-12, într-o oră şi 19 minute.

Pentru participarea în sferturi, Gabriela Ruse şi Maya Joint au obţinut 2.620 de dolari şi 54 de puncte.

Ruse participă la Seul şi pe tabloul de simplu, unde este calificată în optimi. După ce în primul tur a trecut de sportiva germană Eva Lys, în optimi o va înfrunta pe Yeonwoo Ku, din Coreea de Sud.

Mesajul postat de Gabriela Ruse pe Instagram

După meciul cu Lys, în urma unor “comentarii negative” care au vizat-o pe Lys, Gabriela Ruse a postat un mesaj de susţinere pe Instagram:

“M-am simţit foarte dezamăgită să văd atât de multe comentarii negative la postarea mea, despre una dintre cele mai bune prietene ale mele din circuit, şi am decis să scriu acest mesaj pentru că, sincer, m-a rănit.

Înainte de a judeca un sportiv profesionist din spatele unui ecran, amintiţi-vă că priviţi rezultatul unor ani întregi de sacrificii, disciplină, accidentări, presiune, înfrângeri, singurătate şi nenumărate ore de muncă pe care nimeni nu le vede.

A deveni jucător profesionist de tenis nu este ceva ce se întâmplă. Este nevoie de un talent incredibil, dar şi de şi mai multă dedicaţie, precum şi de curajul de a merge mai departe atunci când lucrurile nu merg aşa cum ţi-ai dori. N-aveţi idee de câte ori un sportiv profesionist a trebuit să se ridice după o înfrângere, să joace în ciuda durerii, să-şi lase familia şi prietenii în urmă sau să ducă lupte despre care nimeni din afară nu va afla vreodată. Eva şi-a câştigat locul pe terenul acela. Merită respect, indiferent de rezultatul unui meci.

Nu trebuie să vă placă fiecare jucător. Nu trebuie să fiţi de acord cu fiecare rezultat. Dar puteţi alege să fiţi respectuoşi”.

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