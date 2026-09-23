Mexicanul Javier Aguirre va fi noul antrenor al echipei spaniole de fotbal Valencia CF, conform anunţului făcut azi de club, citat de EFE.

Aguirre (67 ani) a semnat un contract până la finalul sezonului, iar clubul va avea opţiunea a prelungi acordul cu încă un sezon.

A șaptea echipă din Spania pregătită de Aguirre: a dus-o pe Osasuna în Champions League

Pentru tehnician, care în iulie şi-a încheiat mandatul de selecţioner al naţionalei Mexicului, după Cupa Mondială din America de Nord, aceasta va fi a şaptea echipă pe care o pregăteşte în Spania, după Osasuna (2002), pentru care a jucat în sezonul 1986-1987, Atletico Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganes şi Mallorca (2022-2024).

Cele mai mari performanţe ale sale sunt câştigarea Cupei Spaniei cu Zaragoza în 2004 şi calificarea cu Osasuna în Liga Campionilor.

De asemenea, s-a calificat cu Atletico în Champions League în sezonul 2007-08, după o perioadă de 16 ani în care gruparea madrilenă nu juca în cea mai importantă competiţie intercluburi de pe continent.

A scris istorie în Mexic

La nivel de naţională, a câştigat Gold Cup (2009, 2025) şi Liga Naţiunilor CONCACAF (2024-25) cu Mexicul, titlul naţional cu Pachuca (1999) şi Liga Campionilor CONCACAF cu CF Monterrey (2021).

A condus naţionala Mexicului la trei Cupe Mondiale, 2002, 2010 şi 2026.

De asemenea, a mai avut experienţe la cluburi şi selecţionate din Japonia, Emiratele Arabe Unite, Egipt şi Mexic.

Javier Aguirre îl înlocuieşte pe banca ''liliecilor'' pe Carlos Corberan, demis pe 13 septembrie din cauza rezultatelor slabe, scrie Agerpres (un singur punct în primele cinci etape din La Liga).

Oscar Sanchez a fost interimar două etape, în care a învins-o pe Alaves în deplasare, dar a pierdut cu Real Sociedad pe Mestalla.

Antrenorul mexican va debuta în deplasare, cu nou-promovata Santander.