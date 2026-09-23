Jucătorii naționalei RD Congo, precum și membrii staff-ul tehnic, au fost decorați de către președintele țării, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cu medalia de Cavaler al Ordinului Național al Leopardului. Decizia vine ca urmare a "parcursul lor remarcabil la Cupa Mondială din 2026 și pentru contribuția la promovarea sportului congolez", se arată pe site-ul Președinției Republicii Democrate Congo.

Dylan Batubinsika, fundașul de la FCSB, decorat în RD Congo

În total, nu mai puțin de 31 de jucători, 8 membri ai staff-ului tehnic, dar și Ministrul Sportului din RD Congo au fost decorați în cadrul ceremoniei de marți.

Batubinsika, sosit în această vară la FCSB și devenit un titular obișnuit în Superliga, a fost rezervă neutilizată în toate meciurile de la CM 2026.

În această vară, RD Congo a reușit să obțină prima sa victorie din istorie la Cupa Mondială, 3-1 în duelul cu Uzbekistan, din faza grupelor. Mai mult, formația africană a obținut calificarea în 16-imi, unde a fost eliminată după 1-2 împotriva Angliei.

Precedenta participare la Cupa Mondială data de la ediția din 1974, când naționala africană a concurat sub numele de Zair.

"Au trecut 52 de ani între participarea noastră la Cupa Mondială din 1974 și revenirea la Mondialul din 2026. Dragi 'Leoparzi', ați unit aceste generații printr-o emoție comună. Ceea ce unii cunoșteau doar din povești, alții au putut, în sfârșit, să trăiască

Talentul v-a deschis uși. Disciplina, spiritul de sacrificiu și forța echipei v-au ajutat să profitați de aceste oportunități. Ați înțeles ce înseamnă să purtați tricoul naționalei: să primiți încrederea unui popor și să demonstrați că o meritați", le-a spus președintele Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo celor din echipa națională.

Antrenată de francezul Sebastien Desabre, RD Congo a avut la Cupa Mondială mai mulți jucători celebri în lot, precum Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Gael Kakuta, Noah Sadiki, Cedric Bakambu sau Yoane Wissa.