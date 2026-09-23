GALERIE FOTO Jucătorul de la FCSB, decorat de președintele țării: "Ați demonstrat că meritați încrederea poporului"

Jucătorul de la FCSB, decorat de președintele țării: &quot;Ați demonstrat că meritați încrederea poporului&quot; Fotbal extern
SPORT.RO
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Moment important în carieră pentru unul dintre jucătorii de la FCSB, aflat acum alături de echipa națională.

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RD CongoDylan BatubinsikaFCSBFélix-Antoine Tshisekedi TshilomboCM 2026
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Jucătorii naționalei RD Congo, precum și membrii staff-ul tehnic, au fost decorați de către președintele țării, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cu medalia de Cavaler al Ordinului Național al Leopardului. Decizia vine ca urmare a "parcursul lor remarcabil la Cupa Mondială din 2026 și pentru contribuția la promovarea sportului congolez", se arată pe site-ul Președinției Republicii Democrate Congo.

Dylan Batubinsika, fundașul de la FCSB, decorat în RD Congo

În total, nu mai puțin de 31 de jucători, 8 membri ai staff-ului tehnic, dar și Ministrul Sportului din RD Congo au fost decorați în cadrul ceremoniei de marți.

  • Batubinsika, sosit în această vară la FCSB și devenit un titular obișnuit în Superliga, a fost rezervă neutilizată în toate meciurile de la CM 2026.

În această vară, RD Congo a reușit să obțină prima sa victorie din istorie la Cupa Mondială, 3-1 în duelul cu Uzbekistan, din faza grupelor. Mai mult, formația africană a obținut calificarea în 16-imi, unde a fost eliminată după 1-2 împotriva Angliei.

Precedenta participare la Cupa Mondială data de la ediția din 1974, când naționala africană a concurat sub numele de Zair.

"Au trecut 52 de ani între participarea noastră la Cupa Mondială din 1974 și revenirea la Mondialul din 2026. Dragi 'Leoparzi', ați unit aceste generații printr-o emoție comună. Ceea ce unii cunoșteau doar din povești, alții au putut, în sfârșit, să trăiască

Talentul v-a deschis uși. Disciplina, spiritul de sacrificiu și forța echipei v-au ajutat să profitați de aceste oportunități. Ați înțeles ce înseamnă să purtați tricoul naționalei: să primiți încrederea unui popor și să demonstrați că o meritați", le-a spus președintele Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo celor din echipa națională.

Antrenată de francezul Sebastien Desabre, RD Congo a avut la Cupa Mondială mai mulți jucători celebri în lot, precum Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Gael Kakuta, Noah Sadiki, Cedric Bakambu sau Yoane Wissa.

  • Rd congo decorati 8
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Batubinsika se pregătește acum de 4 meciuri în 11 zile

Sosit în această vară la FCSB, Batubinsika s-a impus rapid în primul 11 și doar o accidentare musculară l-a scos din calcule pentru derby-ul cu Dinamo, pierdut pe Arcul de Triumf, scor 1-2.

Batubinsika a acceptat să meargă pentru prima dată în carieră la Belgrad, pentru a fi tratat de Marijana Kovacevic. Fundașul s-a recuperat în timp record, iar la partida cu Petrolul (2-2), din weekend, a fost integralist.

Datorită recuperării rapide, Batubinsika a prins și lotul RD Congo pentru acțiunea din următoarele săptămâni, care va cuprinde nu mai puțin de 4 partide. 

Selecționerul Sebastien Desabre a stabilit două loturi pentru următoarea acțiune, unul pentru partidele oficiale cu Guineea Ecuatorială (24 septembrie) și Zimbabwe (28 septembrie) și altul pentru cele două amicale cu Uganda (2 și 5 octombrie). Batubinsika se află pe ambele liste.

Batubinsika are 15 meciuri și un gol la naționala RD Congo. A făcut parte și din lotul pentru Cupa Mondială din vară, însă a fost rezervă neutilizată la toate cele patru partide ale africanilor.

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