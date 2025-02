Juventus și Napoli pot plăti peste 60 de milioane de euro

Ofertele celor de la AC Milan, Juventus și Napoli pentru Georgiy Sudakov au fost refuzate de Șahtior Donețk, dar ultimele două sunt hotărâte să îl aducă pe mijlocașul ucrainean și să plătescă o sumă de peste 60 de milioane de euro pentru transferul acestuia. Acesta va ajunge în Serie A, cel mai probabil în vara viitoare, dar rămâne de văzut care dintre cele două rivale îl va convinge să semneze.



Georgiy Sudakov (22 de ani / 177 cm) este născut la Breanka (regiunea Luhansk, Ucraina). S-a format la juniorii cluburilor Sokil Breanka, FC Metalist Kharkiv și Șahtior Donețk. La nivel de seniori a evoluat pentru Șahtior Donețk (2020-2025). Are 26 de selecții și 3 goluri pentru naționala Ucrainei, cu care a participat la Euro 2024.



În palmares are titlul de campion în Ucraina (2022-2023, 2023-2024), semifinala la Euro U21 (2023), titlul de golgheter la Europeanul de tineret și distincția Ukrainian Premier League Young Player of the Season (2019-2020). Poate juca ca mijlocaș central și mijlocaș stânga și este cotat la 32 de milioane de euro.



Cele mai scumpe transferuri ale unor jucători ucraineni din campionatul țării vecine sunt Mykhailo Mudryk (Șahtior Donețk > Chelsea / 76 milioane de euro / 2023), Dmytro Chyhrynskyi (Șahtior Donețk > FC Barcelona / 35.7 milioane de euro / 2009), Andriy Shevchenko (Dinamo Kiev > AC Milan / 25 milioane de euro / 1999), Anatoliy Tymoshchuk (Șahtior Donețk > Zenit St. Petersburg / 20 milioane de euro / 2007) și Serhii Rebrov (Dinamo Kiev > Tottenham / 18 milioane de euro / 2000).



Cum îl caracteriza Fernando Valente, fostul său antrenor de la Șahtior Donețk:

"Sudakov e cel mai mare talent cu care am lucrat, e internațional de tineret ucrainean și, de curând, și-a prelungit contractul cu Șahtior până în 2026. Un băiat fantastic, ce așteaptă un copil alături de soția sa, Liza. Aveau visuri, care le-au fost răpite și acum se află într-un buncăr din cauza unui război fără sens. Plâng și mă rog pentru acest cuplu și pentru toți tinerii jucători și prieteni pe care i-am lăsat în Ucraina, cei care m-au făcut fericit în ultimii doi ani. Inima mea este frântă.



Sudakov este un copil cu un potențial enorm, poate juca pentru Barcelona sau Manchester City. Este cel mai mare talent cu care am lucrat și e jucătorul cu care am cea mai strânsă relație. Pe telefon, am o poză cu el și iubita sa, dinainte de război, în care ambii erau fericiți. Acum ceva timp, mi-a trimis o altă poză, în care se află, triști, în buncăr. De fiecare dată când văd pozele încep să plâng".



