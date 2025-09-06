Yuliy Morozov, patronul clubului amator FC Penuel, recent promovat în a treia ligă a Ucrainei, a făcut comentarii acide la adresa clubului Dinamo Kiev.

Un patron de club din Ucraina o face praf pe Dinamo Kiev după transferul lui Vladislav Blănuță

Conducătorul i-a ironizat pe cei din cadrul clubului din capitala Ucrainei, care nu au reușit să descopere faptul că Vladislav Blănuță a transmis unele mesaje pro-ruse.

De altfel, Morozov l-a numit pe Blănuță ”un puști nu prea inteligent, crescut în spiritul sovietic”.

”Imaginați-vă o structură imensă, în care 15 oameni au funcții ce includ cuvintele ’președinte’, ’director’, ’manager’; există un departament special care se ocupă de scouting și altul de comunicare.

La 3 ani și jumătate de la începutul unui război pe scară largă, după sute de scandaluri cu tentă pro-rusă, toată această armată de oameni n-a fost în stare să vadă că potențiala lor vedetă, pe care clubul a cheltuit bani serioși, e de fapt un puști nu prea inteligent, crescut în spiritul sovietic”, a fost mesajul transmis de Yuliy Morozov, conform Telegraf.com.ua.

Postările care au aprins scandalul

Furia suporterilor ucraineni a fost declanșată de descoperirea unor materiale video distribuite în trecut de Blănuță pe contul său de TikTok. Printre acestea se numără discursuri ale lui Vladimir Soloviov, un cunoscut propagandist al Kremlinului, și secvențe din miniseria rusească "Brigada", asociată cu propaganda regimului Putin.



Confruntat cu reacțiile virulente, atacantul născut în Republica Moldova a publicat un clip video în care încearcă să repare situația: "Dragi ucraineni și ucrainence. Sunt mândru că voi juca în Ucraina pentru marele club Dinamo Kiev. Glorie eroilor, glorie Ucrainei. Ucraina va câștiga".

