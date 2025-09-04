Mircea Lucescu anunță transferul lui Ianis Hagi în Turcia



Joi, Mircea Lucescu a susținut conferința de presă premergătoare amicalului România - Canada. Selecționerul a dezvăluit că a discutat cu Ianis Hagi, care l-a anunțat că va semna în campionatul Turciei, cu Alanyaspor, din postura de jucător liber.



"Il Luce" îl felicită pe Ianis Hagi și îi transmite că îl așteaptă înapoi la națională. Selecționerul dezvăluie că anterior îi propusese alte două variante mijlocașului ofensiv - Rapid și Dinamo Kiev.



"Am vorbit cu Ianis aseară. Bine că a găsit echipă. E bine că a găsit ce și-a dorit el. Au fost discuții, la un moment dat am intervenit și eu. Și cu Rapid, dar nu a vrut. A fost o discuție și cu Dinamo Kiev. Frații Surkis și-l doreau la Kiev, dar el a ales asta și e foarte bine. Ce a ales este excelent. Am vorbit aseară cu el și i-am zis să se gândească doar la ce are de făcut, nu la ce putea face. I-am zis: 'Te aștept în momentul în care începi să joci'. E bine că totuși a reușit. Regreta și el că nu a găsit mai devreme ceea ce dorea.



Campionatul Turciei cred că este cel mai important după cele 5 mari. E un campionat cu jucători foarte buni, cu multă experiență, cu un entuziasm fantastic, cu stadioane arhipline. Eu consider că a făcut o treabă bună mergând acolo. E un campionat care stimulează, așa cum i-a stimulat pe jucătorii noștri care au jucat la Beșiktaș, Galatasaray sau Fenerbahce. Eu cred că Ianis a ales un campionat bun", a spus Mircea Lucescu.

Alanyaspor, la care joacă și fundașul Umit Akdag (21 de ani), a încheiat sezonul trecut pe locul 12 în prima ligă turcă. Echipa antrenată de portughezul Joao Pereira a început actuala ediție de campionat cu o remiză, o înfrângere și o victorie.

Contract pe doi ani pentru Ianis Hagi la Alanyaspor

Transferul nu a fost încă oficializat, însă, dacă nu se întâmplă ceva neprevăzut, acesta urmează să fie prezentat în următoarele ore.

Ugur Veysel Okșar, jurnalist și comentator turc, a dezvăluit durata contractului pe care Ianis Hagi îl va semna cu Alanyaspor. Se pare că este vorba despre un acord pe două sezoane.

”Alanyaspor, echipă care a atras atenția în acest sezon prin transferurile realizate, a mai făcut un transfer.

Alanyaspor a ajuns la un acord pe doi ani cu Ianis Hagi, mijlocaș ofensiv și jucător de bandă în vârstă de 26 de ani, născut la Istanbul, care s-a despărțit de Glasgow Rangers”, a spus jurnalistul și comentatorul turc Ugur Veysel Okșar.

