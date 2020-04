"Puteam sa joc pe postul lui Suarez, iar cu Messi in spatele meu, castigam Liga Campionilor!" Fostul atacant roman care putea face senzatie in Spania

Un fost atacant roman declara ca si-ar fi facut loc langa Messi in echipa Barcelonei daca ar fi jucat in perioada asta.

Omul pe care Adrian Bumbescu l-a declarat drept cel mai puternic varf si adversar pe care l-a avut, Rodion Camataru, a vorbit despre valoarea fotbalului romanesc la ora actuala, intr-un interviu pentru ProSport.

Intrebat in care echipa ar fi avut loc in zilele noastre, fostul atacant a raspuns fara ezitare: Barcelona lui Messi.

"La ce echipa as fi putut sa joc eu in zilele noastre? Desi multi spun ca mi se potrivea campionatul Angliei, am avut oferta de la Wimbledon, totusi eu cred ca puteam sa joc in sistemul de joc al Barcelonei de azi, chiar daca acolo se joaca in mare viteza. Puteam sa joc pivot in locul lui Luis Suarez, iar daca il aveam si pe Messi in spatele meu, ca sa imi dea pase, castigam Liga Campionilor fara probleme.

Desi am fost un atacant masiv, eu cred ca am avut tehnica si o viteza destul de buna pentru un jucator de gabaritul meu. Imi pare foarte rau ca de cand am incheiat cu fotbalul, Romania nu a mai putut sa gaseasca pentru nationala un atacant stilului meu de joc", a declarat Rodion Camataru pentru ProSport.