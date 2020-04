Scenariul care ar fi putut schimba DUELUL DECENIULUI! Messi si Ronaldo, in aceeasi echipa: "Nu il voia la Real, asa ca i l-a oferit Barcelonei!"

Leo Messi si Cristiano Ronaldo ar fi putut fi coechipieri in urma cu 11 ani.

Fostul presedinte al lui Real Madrid, Ramon Calderon, a explicat cum s-a facut transferul lui Ronaldo la madrileni, desi antrenorul sau de la United, Sir Alex Ferguson a incercat sa il trimita la Barcelona.

"A fost o operatiune dificila, negocierile au mers extrem de lent. Manchester United nu voia sa il piarda pe Cristiano, insa noi ajunsesem deja la o intelegere cu el si era convins ca vrea sa vina. I-am oferit o oportunitate si el a profitat.

Cel care nu voia ca el sa plece a fost Sir Alex Ferguson. Nu ii placea Real, eram un mare rival al lui United, am castigat mai multe trofee decat echipa lui si nu voia sa ne dea un fotbalist atat de promitator, asa ca l-a oferit Barcelonei.

Barcelona a fost incantata de idee, in mod clar, insa Cristiano a fost categoric, stia ca vrea sa vina la noi, asa ca am semnat si am platit suma de transfer", a declarat Ramon Calderon conform cotidianului AS.