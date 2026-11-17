Mama fotbalistului a transmis că se bucură de eșecul lusitanilor și a explicat că nu a gustat gestul omagial făcut de jucătorii lusitani pentru fiul ei.

Laurențiu Reghecampf a confirmat funcțiile pe care Rusescu și Szukala le vor avea la FCSB: ”Vor lucra aproape de mine!”

Laurențiu Reghecampf a confirmat funcțiile pe care Rusescu și Szukala le vor avea la FCSB: ”Vor lucra aproape de mine!”

Gigi Becali și MM Stoica, dialog exploziv la TV: "E jignitor ce ai zis despre mine! Ca și cum aș fi o cârpă"

AS Roma a venit la meci după internaționalul român! Transferul se poate face în iarnă

”Cristiano este trist, i-ar fi plăcut ca lucrurile să se fi petrecut altfel. Era trist pentru că a fost trădat. Şi eu, la rândul meu, sunt tristă. Au pierdut la Braga. A fost o înfrângere pe deplin meritată, m-am bucurat că Portugalia a pierdut. Nu l-au respectat pe Cristiano.

Nu, niciunul dintre ei. Asta simt eu: nu a fost respectat. Nici măcar de către coechipierii săi (...) Nu mi-a plăcut omagiul adus la Braga, pentru că un omagiu trebuie să se facă împreună cu el, nu fără el. Adevăratul omagiu va veni din partea clubului Sporting”, a spus Maria Dolores dos Santos Aveiro în cadrul unui eveniment.

Replica lui Jorge Jesus, selecționerul Portugaliei, a venit înaintea partidei cu Țara Galilor. Întrebat ce părere are despre declarației mamei lui Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus s-a rezumat la a spune că înțelege pe deplin reacția Mariei Dolores dos Santos Aveiro.

”Acum trebuie să-i răspund mamei lui Cristiano Ronaldo? Şi mamei mele... Mama lui Cristiano Ronaldo este o doamnă pe care o apreciez foarte mult. Ce mai pot spune? O mamă rămâne o mamă, nu avem ce face, îi înţeleg declaraţiile”, a spus Jorge Jesus.

”O mamă rămâne o mamă, şi nu pot decât să o respect. O mamă îşi apără întotdeauna copiii, până la moarte. Este o mamă care a suferit mult pentru a-şi creşte copiii”, a mai adăugat selecționerul Portugaliei ulterior.