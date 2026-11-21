CS Dinamo Bucureşti a învins-o clar pe Steaua Bucureşti, cu scorul de 105-76 (26-22, 30-24, 24-18, 25-12), vineri seara, în Sala Dinamo, într-un derby de tradiţie, disputat în etapa a 8-a a Ligii Naţionale de baschet masculin.

Derrick Marks (16 puncte, 4 recuperări), Ştefan Grasu (16 p, 6 rec - foto), Jonathan Stark (15 p, 12 pase decisive) şi Damiree Joseph ”DJ” Burns (15 p, 8 rec) s-au remarcat de la Dinamo.

Cel mai bun stelist a fost Dwon Terrell Odom, cu 22 p, 3 rec, 5 pd.

A fost un record de puncte înscrise de Dinamo în acest sezon și totodată a fost și cea mai mare diferență la care echipa din Ștefan cel Mare a câștigat în această ediție din Liga Națională.

”BASCHET. 🔥 Intrăm în pauza competițională cu o victorie zdrobitoare în fața adversarului nostru tradițional. O primă repriză solidă urmată de o dezlănțuire totală în sferturile trei și patru au reprezentat povestea unei noi file în frumoasa noastră poveste alb-roșie.

📊 Ștefan Grasu și Derrick Marks au fost de neoprit, marcând fiecare câte 16 puncte, urmați de Stark și Burns, cu câte 15”, a postat CS Dinamo București.