CITEȘTE AICI TOATE ARTICOLELE SPORT.RO DESPRE ”ETERNUL DERBY” DINAMO - STEAUA
CS Dinamo Bucureşti a învins-o clar pe Steaua Bucureşti, cu scorul de 105-76 (26-22, 30-24, 24-18, 25-12), vineri seara, în Sala Dinamo, într-un derby de tradiţie, disputat în etapa a 8-a a Ligii Naţionale de baschet masculin.
Dinamo - Steaua 105 - 76
Derrick Marks (16 puncte, 4 recuperări), Ştefan Grasu (16 p, 6 rec - foto), Jonathan Stark (15 p, 12 pase decisive) şi Damiree Joseph ”DJ” Burns (15 p, 8 rec) s-au remarcat de la Dinamo.
Cel mai bun stelist a fost Dwon Terrell Odom, cu 22 p, 3 rec, 5 pd.
A fost un record de puncte înscrise de Dinamo în acest sezon și totodată a fost și cea mai mare diferență la care echipa din Ștefan cel Mare a câștigat în această ediție din Liga Națională.
”BASCHET. 🔥 Intrăm în pauza competițională cu o victorie zdrobitoare în fața adversarului nostru tradițional. O primă repriză solidă urmată de o dezlănțuire totală în sferturile trei și patru au reprezentat povestea unei noi file în frumoasa noastră poveste alb-roșie.
📊 Ștefan Grasu și Derrick Marks au fost de neoprit, marcând fiecare câte 16 puncte, urmați de Stark și Burns, cu câte 15”, a postat CS Dinamo București.
Revelația CSM Târgu Mureș rămâne lider
CSM Târgu Mureş rămâne lider, după ce a câştigat în deplasare cu CSM Galaţi, scor 86-78, condusă de Isiah Ronald Osborne, 19 p, 4 rec, Elijah Jahi Miller, 19 p, 4 pd, şi David Opowu Ejah, 18 p, 9 rec, 4 pd.
CS Vâlcea 1924 a avut nevoie de prelungiri pentru a trece de CSU Sibiu, la Râmnicu Vâlcea, cu 95-90 (25-28, 19-18, 24-28, 18-12, 9-4).
Miryne Thomas, cu o aruncare de două puncte când mai erau şase secunde, a trimis meciul în prelungiri, unde vâlcenii au reuşit să facă diferenţa.
Donovan Richard Ivory s-a remarcat cu 20 p, 4 rec, Dan Lucas Tohătan a reuşit 18 p, 5 pd, iar Miryne Djuam Thomas a fost MVP-ul gazdelor, cu 17 p, 12 rec, 3 pd.
Michael Anthony Randolph Jr, cu 22 p,3 rec, 6 pd, şi Fousseyni Traore, 22 p, 11 rec, s-au evidenţiat de la sibieni, scrie Agerpres.
În alt meci, FC Argeş Piteşti a dispus de CSM Petrolul BBA Ploieşti cu 84-67.
Cel mai bun jucător al echipei din Trivale a fost Henri Mikael Verneri Kantonen, cu 28 p, 3 rec, 7 pd.
Clasamentul din LNBM
1. CSM Târgu Mureş 15 puncte (8 jocuri)
2. CS Vâlcea 15 (8)
3. CSO Voluntari 13 (7)
4. CS Dinamo 12 (7)
5. CS Rapid 12 (8)
6. FC Argeş Piteşti 11 (8)
7. Steaua 11 (8)
8. CSU Sibiu 11 (8)
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