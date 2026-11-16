Portughezii au pregătit mai multe momente speciale pentru fostul căpitan. Jucătorii și copiii care i-au însoțit la intrarea pe teren au purtat tricouri cu numele și numărul 7 al lui Ronaldo, iar suporterii au afișat un banner cu mesajul „Thank you, captain” / „Mulțumim, căpitane”. În minutul 7, publicul a aplaudat în semn de recunoștință pentru contribuția starului.

„Înfrângerea a fost pe deplin meritată, m-am bucurat de ea”

Gesturile nu au impresionat-o însă pe mama fotbalistului. Dolores Aveiro consideră că omagiul trebuia să aibă loc în prezența fiului său și a criticat modul în care acesta a fost tratat la națională.

„Înfrângerea a fost pe deplin meritată, m-am bucurat de ea. Omagiul ar fi trebuit să îi fie adus în prezența sa. Aici, la Sporting, îi vom aduce un omagiu. Aici, oamenii îi recunosc valoarea. La echipa națională, nu a fost respectat, nici măcar de colegii săi de echipă”, a declarat Maria Dolores Aveiro, potrivit FootMercato.

Ce a spus Jorge Jesus când a fost întrebat despre Cristiano Ronaldo

La finalul partidei cu Danemarca, selecționerul Portugaliei, Jorge Jesus, a fost întrebat dacă a simțit lipsa lui Cristiano Ronaldo.

„Dacă îmi lipsește? Cum adică? Dacă nu mai face parte din lot… Doar dacă nu e ca să-mi țină companie. Nu mai joacă, nu mai e aici și a luat o decizie în privința situației sale”, a răspuns tehnicianul.

Cristiano Ronaldo și-a încheiat aventura la națională după 23 de ani. Atacantul a adunat 234 de selecții și a marcat 146 de goluri, record la nivelul fotbalului internațional masculin.