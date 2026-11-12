Fotbalistul portughez a publicat pe contul său oficial de Instagram o fotografie alături de regizorul și producătorul britanic Matthew Vaughn. „Vești mari, producția primului meu serial TV, «Day 1s», tocmai a început. Mai multe în curând” , a transmis Cristiano Ronaldo pe rețeaua de socializare.

Motivul pentru care Mihai Stoica a decis să plece de la FCSB: ”S-a simțit nedreptățit!”

Motivul pentru care Mihai Stoica a decis să plece de la FCSB: ”S-a simțit nedreptățit!”

Nu e glumă! Barcelona, idee macabră: cât costă un loc de veci pe stadionul Camp Nou

Nu e glumă! Barcelona, idee macabră: cât costă un loc de veci pe stadionul Camp Nou

După ultima decizie de la FCSB, Peluza Nord anunță boicotul: "Cât timp el va fi în club, nu vom mai participa la meciuri"

Detaliile producției în care este implicat CR7

Potrivit publicației Deadline, Cristiano Ronaldo ocupă rolul de producător al serialului „Day 1s”, în colaborare cu Matthew Vaughn. Acțiunea păstrează fotbalul ca temă centrală și îl are în prim-plan pe Stanley Dalton, un impresar britanic interpretat de actorul Damian Lewis.

Filmările au demarat la Londra, fără să fie stabilită încă o dată oficială pentru lansare. În cadrul producției ar urma să apară atât Ronaldo, cât și francezul Thierry Henry, fostul jucător al echipelor Arsenal și Barcelona, în timp ce rapperul britanic Dave ar putea fi prezent în primul episod.

Anunțul lui Cristiano Ronaldo despre noul proiect vine la scurt timp după retragerea sa din naționala din Portugalia, pentru care a debutat în anul 2003. Atacantul a încheiat o activitate de 23 de ani la prima reprezentativă, perioadă în care a adunat 234 de meciuri, a marcat 146 de goluri și a câștigat Euro 2016 și două trofee în Liga Națiunilor.

Retragerea de la echipa națională a venit după o situație tensionată apărută pe parcursul ultimei pauze competiționale internaționale când selecționerul a refuzat să-l trimită pe teren pe Cristiano Ronaldo. Acel episod a dus la răcirea completă a relației dintre CR7 și selecționerul Jorge Jesus, jucătorul alegând să se retragă de la națională.