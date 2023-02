La evenimentul în care main event a fost meciul dntre Jake Paul și Tommy Fury au fost prezente diferite vedete, printre care Mike Tyson și Derek Chisora.

Pe rețelele de socializare au apărut mai multe fotografii cu starul portughez și fiul acestuia, iar în multe dintre acestea a fost surprins în timp ce se uita pe telefon.

Pe rețelele de socializare au apărut numeroase comentarii, prin intermediul căruia Cristiano Ronaldo era ironizat că ar urmări finala Cupei Ligii Angliei, dintre Manchester United și Newcastle.

"Se uită la fotografiile cu trofeul câștigat de Manchester United", "Căderea din grație, ar fi putut ridica un trofeu, dar fost la un meci de box al lui Jake Paul", "Întrebați-l dacă s-a uitat la meciul lui United" sunt doar câteva dintre mesajele postate.

Cristiano Ronaldo is at the Jake Paul vs. Tommy Fury fight in Saudi Arabia ????

Watch now on @ESPNPlus PPV ???? pic.twitter.com/25p8atJcoZ