Piers Morgan, prietenul lui Cristiano Ronaldo, a fost măzilit pe internet, după Manchester United - Newcastle

Manchester United a spus stop unei secete de 6 ani în care nu a reușit să câștige niciun trofeu. „Diavolii roșii” s-au impus în finala Cupei Ligii Angliei contra lui Newastle, 2-0, grație reușitei lui Casemiro, din minutul 33, și autogolului lui Sven Botman, din minutul 39.

Urmărind succesul lui Manchester United, Piers Morgan, prietenul lui Cristiano Ronaldo și fanul lui Arsenal, a măturisit că a rămas șocat când a văzut bucuria exagerată a jucătorilor lui Erik ten Hag.

„Nu-mi vine să cred că văd antrenorul și jucătorii lui Manchester United dansând de bucurie după ce au câștigat Carabao Cup (n.r.- Cupa Ligii Angliei). Ce jenant”, a postat Piers Morgan pe contul oficial de Twitter.

Can’t believe I’m watching a @ManUtd manager & players dancing with joy after winning the Carabao Cup … so embarrassing. ????pic.twitter.com/A0HY7ixEoX — Piers Morgan (@piersmorgan) February 26, 2023

În replică, fanii lui Manchester United s-au activat și au început să-i conteste postarea, taxându-l pentru cele spuse.

„N-ai puțină rușine, Piers?

Când o să încetezi?

Încearcă să mai spui asta o dată, fără să plângi.

Trezește-te!

Tu ești cel penibil!



Sunt curios ce o să spui când o să-l vezi pe Cristiano Ronaldo sărbătorind titlul în Arabia Saudită.

Lasă-ne în pace!”, au fost unele dintre comentariile la Postarea lui Piers Morgan.

Erik ten Hag promite trofee la Manchester United

De cealaltă parte, la finalul partidei, Erik ten Hag a promis că trofeul Cupei Ligii este primul din multele pe care echipe de pe Old Trafford le va câștiga cu el la cârmă.

„Am avut atitudinea corectă, de aceea suntem aici. Nu doar în seara asta, tot sezonul am făcut ceea ce trebuia și am arătat o dorință mare. Dar am avut și mijloacele de a pune în practică ce ne-am dorit. Ne comportăm ca o echipă, ne luptăm.

Poate că în această seară nu ne-am exprimat la adevărata noastră valoare, dar a fost un fotbal eficient, care ne-a adus un trofeu. Avem obiective îndrăznețe și trebuia să începem de undeva. Acest succes ne dă mare încredere, ne inspiră. Putem să facem performanță, putem câștiga trofee, iar acesta e primul dintre ele”, a spus Ten Hag la Sky Sports.