Cristiano Ronaldo, alături de un român și un jucător trecut prin Liga 1 în echipa etapei din Arabia Saudită! 

Cristiano Ronaldo (38 ani) a avut o nouă evoluție încântătoare pentru Al-Nassr. În ultimul joc din campionat, cu Damac, superstarul portughez a marcat toate cele trei goluri ale echipei sale. Reușita este și mai notabilă, având în vedere că a izbutit să înscrie toate goluri în prima repriză, respectiv în minutetele 18, 23 și 44.

All of Ronaldo 3 goals against Al-Wehda

His second Hattrick with Al-Nassr????pic.twitter.com/gDTEbdx7Nb