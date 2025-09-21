Înaintea partidei, Cristi Chivu a fost singurul om aclamat de ultrași, care apoi au intrat într-o grevă a tăcerii. Chiar și cu acest sprijin, tehnicianul român a luat o hotărâre care continuă să aprindă dezbaterile în Italia.



Frattesi, rezervă și cu fosta echipă



În încercarea de a opri seria negativă din Serie A, unde Inter vine după două eșecuri, antrenorul român a făcut mai multe schimbări în echipa de start. Chivu a surprins prin titularizarea tânărului Pio Esposito în atac, în locul lui Lautaro Martinez, care nu este complet refăcut, dar și debutul stagional al portarului 'Pepo' Martinez.



Decizia care provoacă însă tot mai multe discuții în Italia este lăsarea pe banca de rezerve, din nou, a mijlocașului Davide Frattesi, după cum scrie Calciomercato. Internaționalul italian nu a fost titularizat nici măcar împotriva fostei sale echipe, Sassuolo, Chivu preferându-l în linia mediană pe croatul Luka Sucic.



Situația lui Frattesi devine tot mai tensionată. Deși conducerea clubului i-a propus prelungirea contractului scadent în 2028 și Chivu își arată public aprecierea pentru el, mijlocașul prinde tot mai puține minute.



Sursa citată notează că, dacă va continua să fie ignorat, Frattesi ar putea forța un transfer în următoarea perioadă de mercato, nemulțumit de statutul său la echipă.

