Cristi Chivu are ocazia de a-i redresa pe „nerazzurri” în Serie A, după începutul slab de sezon.

Inter a legat două înfrângeri în ultimele două etape, 3-4 cu Juventus și 1-2 cu Udinese, și are doar trei puncte după primele două etape.



Schimbările pregătite de Cristi Chivu

Cristi Chivu își dorește ca echipa lui să aibă o evoluție la fel de bună ca în partida cu Ajax, din Champions League, unde milanezii au câștigat 2-0.

Antrenorul român ar putea face câteva modificări în formula de start, față de meciul cu olandezii, conform TMW.

Cea mai neașteptată schimbare pe care o anunță italienii ar fi titularizarea portarului Josep Martinez în locul lui Sommer.

Citește și: Ce au spus italienii după primele meciuri ale lui Chivu pe banca lui Inter

„Acesta este imperativul lui Cristian Chivu pentru meciul împotriva echipei lui Fabio Grosso. Antrenorul Nerazzurri nu abandonează formația 3-5-2, dar ar putea face unele schimbări față de meciul din Liga Campionilor.

O posibilă rotație în poartă îl va pune pe Josep Martinez titular, iar pe Sommer pe bancă. Bisseck va fi titular într-o defensivă completată de Acerbi și Bastoni. Dumfries și Carlos Augusto, în locul lui Dimarco, vor fi extremele. Sucic, Calhanoglu și Barella vor fi în centru. Lautaro Martinez este așteptat să revină în echipa de start în atac, alături de Marcus Thuram.”, au scris italienii.

Echipa probabilă a lui Inter: Martinez - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto - Martinez L., Thuram M.

