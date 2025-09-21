Echipa pregătită de Cristian Chivu a câștigat doar în prima etapă, 5-0 cu Torino, în rest a consemnat două eșecuri: 1-2 cu Udinese și 3-4 cu Juventus.



Cristi Chivu s-a decis în cazul lui Lautaro Martinez



Cu Ajax (2-0), miercuri seară, în faza principală a competiției UEFA Champions League, Chivu nu și-a folosit starul: argentinianul cotat la 95 de milioane de euro, Lautaro Martinez.



A fost primul meci pentru Lautaro ratat de când a venit Chivu la Milano. Oboseala, cel mai probabil, și-a spus cuvântul, având în vedere că antrenorul, la conferința de presă premergătoare meciului cu Sassuolo de duminică seară, a explicat că în ziua partidei cu Ajax, argentinianul nici nu putea sta în picioare.



”Lautaro s-a antrenat azi (n.r. sâmbătă). El mereu dă totul și înțelege echipa în momentele dificile. Niciodată nu s-a dat pe brazdă. Miercuri nici nu putea să meargă, dar a venit la antrenament și era dornic să participe.



E valabil mâine (n.r. duminică). Martinez o să joace!”, a spus Cristi Chivu, citat de TuttoMercatoWeb.



Lautaro se află la Inter din august 2018 și mai are contract cu formația ”nerazzurrilor” până în iunie 2029.



338 de meciuri a bifat Lautaro Martinez la Inter, unde și-a trecut numele pe tabela de marcaj în 154 de situații și a oferit, pe deasupra, 51 de pase decisive.



Inter l-a adus pe Lautaro de la Racing Club din Argentina în 2018 pentru 25 de milioane de euro.

