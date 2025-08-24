Antrenorul român a luat parte la conferința de presă premergătoare jocului, iar reporterii italieni au fost curioși de părerea lui Chivu în legătură cu favorita la titlu din acest sezon.

Cristi Chivu: ”Napoli este favorită clar!”

Fostul căpitan al echipei naționale, care a preluat-o pe Inter în această vară, susține că Napoli are cele mai mari șanse să câștige Scudetto și în această stagiune. Unul dintre argumentele care vin în favoarea napoletanilor este și campania de transferuri întreprinsă în această vară, crede Chivu.

”Sunt de acord cu Massimiliano Allegri atunci când spune că echipa campioană este favorită să câștige titlul și în sezonul următor. Având în vedere lotul pe care îl are și cheltuielile din această vară, Napoli este clar favorită”, a spus Cristi Chivu la conferința de presă.

În această vară, Napoli l-a transferat pe Kevin de Bruyne de la Manchester City, dar și pe Noa Lang, Sam Beukema și Lorenzo Lucca. Napoletanii l-au pierdut însă pe Victor Osimhen, cedat definitiv la Galatasaray.

