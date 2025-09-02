OFICIAL Chivu și Inter exultă: au scăpat de atacantul care lua 3 milioane de euro pe an!

Chivu și Inter exultă: au scăpat de atacantul care lua 3 milioane de euro pe an! Fotbal extern
Amir Kiarash
Vicecampioana Italiei s-a debarasat de un vârf care a făcut furori în Portugalia, însă nu s-a acomodat deloc cu rigorile fotbalului italian.

În ultimele zile de mercato, Inter a primit și o veste bună, care a mai alungat amarul înfrângerii cu Udinese din weekend, scor 1-2.

Trecut pe lista de transferuri, de la începutul verii, atacantul iranian, Mehdi Taremi (33 de ani) s-a înțeles cu campioana Greciei, Olympiakos. Părțile au bătut palma după niște negocieri intense, care a ținut și Interul lui Chivu cu sufletul la gură. Pentru că Taremi, sub contract cu formația milaneză până în 2027, putea rămâne în Italia din dorința de a-și încasa salariul foarte mare, de 3 milioane de euro pe sezon.

Totuși, având în vedere că urmează un sezon de dinainte de Cupa Mondială din 2026, turneu final pentru care naționala Iranului s-a calificat deja, Taremi a ținut mult să găsească o echipă unde să joace, în mod constant. De aceea, a și acceptat o micșorare salarială și a semnat cu Olympiakos, unde va încasa suma de 2 milioane de euro pe an.

Meciuri de foc, în Liga Campionilor

Taremi a părăsit Inter, după un sezon în care a adunat 43 de meciuri, 3 goluri și 9 pase de gol. E un bilanț incomparabil cu cel pe care l-a avut, la Porto. Aici, a fost starul echipei: 182 de meciuri, 91 de goluri și 56 de pase de gol. Și, înainte de a semna cu „dragonii“, Taremi strălucise, la Rio Ave: 37 de meciuri, 21 de goluri și 5 pase de gol.

La Olympiakos, Taremi devine al 3-lea iranian din istoria clubului, după Karim Ansarifard și Ehsan Hajsafi. 

În noul sezon, Olympiakos va avea meciuri de foc, în grupa de Champions League, cu următorul program:

*Pafos (17 septembrie)

*Arsenal (1 octombrie)

*Barcelona (21 octombrie)

*PSV Eindhoven (4 noiembrie)

*Real Madrid (11 noiembrie)

*Kairat (9 decembrie)

*Leverkusen (20 ianuarie)

*Ajax (28 ianuarie)

