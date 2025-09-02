În ultimele zile de mercato, Inter a primit și o veste bună, care a mai alungat amarul înfrângerii cu Udinese din weekend, scor 1-2.

Trecut pe lista de transferuri, de la începutul verii, atacantul iranian, Mehdi Taremi (33 de ani) s-a înțeles cu campioana Greciei, Olympiakos. Părțile au bătut palma după niște negocieri intense, care a ținut și Interul lui Chivu cu sufletul la gură. Pentru că Taremi, sub contract cu formația milaneză până în 2027, putea rămâne în Italia din dorința de a-și încasa salariul foarte mare, de 3 milioane de euro pe sezon.

Totuși, având în vedere că urmează un sezon de dinainte de Cupa Mondială din 2026, turneu final pentru care naționala Iranului s-a calificat deja, Taremi a ținut mult să găsească o echipă unde să joace, în mod constant. De aceea, a și acceptat o micșorare salarială și a semnat cu Olympiakos, unde va încasa suma de 2 milioane de euro pe an.