Inter transferă de la Bayern! Formația lui Cristi Chivu ar putea da lovitura

Se apropie debutul lui Cristi Chivu pe banca lui Inter în Serie A. „Nerazzurri” vor juca împotriva lui Torino, luni, 25 august, de la ora 21:45.

Inter transferă de la Bayern

Inter s-a întărit serios în această vară pentru a-i oferi lui Cristi Chivu o echipă cu care să poată să se bată la titlu în Italia.

„Nerazzurri” au cheltuit nu mai puțin de aproximativ 92 de milioane de euro pe transferuri în această perioadă și i-au adus pe Luis Henrique, Ange-Yoan Bonny, Andy Diouf, Petar Sucic și Nicola Zalewski.

Finalista din sezonul trecut de Champions League nu pare să se oprească aici. Conform Gazzetta dello Sport, Inter ia în calcul aducerea unui fundaș central de la Bayern în cazul în care Benjamin Pavard va pleca în următoarea perioadă.

Este vorba despre Kim Min-jae, fostul jucător al lui Napoli, care a fost transferat de bavarezi în schimbul a 42 de milioane de euro.