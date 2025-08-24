Inter transferă de la Bayern! Formația lui Cristi Chivu ar putea da lovitura

Inter transferă de la Bayern! Formația lui Cristi Chivu ar putea da lovitura Serie A
Inter a pus ochii pe doi jucători de la Bayern și e gata să încerce aducerea lor.

Se apropie debutul lui Cristi Chivu pe banca lui Inter în Serie A. „Nerazzurri” vor juca împotriva lui Torino, luni, 25 august, de la ora 21:45.

Inter transferă de la Bayern

Inter s-a întărit serios în această vară pentru a-i oferi lui Cristi Chivu o echipă cu care să poată să se bată la titlu în Italia.

„Nerazzurri” au cheltuit nu mai puțin de aproximativ 92 de milioane de euro pe transferuri în această perioadă și i-au adus pe Luis Henrique, Ange-Yoan Bonny, Andy Diouf, Petar Sucic și Nicola Zalewski.

Finalista din sezonul trecut de Champions League nu pare să se oprească aici. Conform Gazzetta dello Sport, Inter ia în calcul aducerea unui fundaș central de la Bayern în cazul în care Benjamin Pavard va pleca în următoarea perioadă.

Este vorba despre Kim Min-jae, fostul jucător al lui Napoli, care a fost transferat de bavarezi în schimbul a 42 de milioane de euro.

Upamecano, pe lista lui Inter

Pe lângă acesta, Inter a pus ochii și pe Dayot Upamecano, căruia îi expiră înțelegerea cu gruparea din Bundesliga în 2026, dar în cazul lui Inter ar vrea să îl aducă chiar dacă nu va pleca Pavard.

Echipa antrenată de Cristi Chivu vrea să profite de situația contractuală a francezului și să o convingă pe Bayern să îl cedeze în această vară pentru a nu risca să îl piardă gratuit în 2026. 

50 de milioane de euro este cota lui Dayot Upamecano, în timp ce Kim Min-jae este cotat la 40 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Ce voiau să facă cei cinci tineri care s-au răsturnat cu mașina &icirc;n Munții Iezer. Apelul 112, după c&acirc;teva ore de la accident
Cristi Chivu a dat lovitura la Inter Milano: „Fix ce îi lipsea clubului“
Chivu i-a cucerit pe italieni dintr-o singură frază! Discursul motivațional ținut în fața starurilor de la Inter
Chivu a cerut un "închizător" la Inter, dar transferul favoritului său e blocat. Marotta are deja soluția de 30 de milioane
Lille - Monaco, în direct pe VOYO, de la 21:45! Duel spectaculos în Ligue 1
A fost odată ca-n povești! Băiatul care s-a făcut mare pe nisipul de pe plaja Riazor
Cu cine ar fi vrut să formeze un cuplu de fundași în Premier League Florin Gardoș: „Cea mai bună apărare în ultimii ani”
Au recunoscut superioritatea: ce au scris americanii despre trofeul câștigat de Sorana Cîrstea la Cleveland
Strasbourg – Nantes, live pe VOYO, duminică, de la 18:15. Dezechilibrul dinaintea meciului
Victor Becali știe cine va câștiga Superliga: „Putem face un pariu!”

NU pentru totdeauna lui FCSB: "Niciodată acolo! Mai bine mă ascund în pădure un an"

Gigi Becali a plătit peste un milion de euro și a întărit FCSB pentru grupa de Europa League!

Se sesizează UEFA? FCSB se teme de o lovitură crâncenă înaintea returului cu Aberdeen

Gestul lui Gyokeres din Arsenal - Leeds a stârnit revolta: "Nu înțeleg ce suflet poți să ai! E un puști de 15 ani"

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

stirileprotv Horoscop săptămâna 25 - 31 august 2025. Energie nouă și schimbări importante pentru toate zodiile

protv Decăderea lui ”Brad Pitt de Franța”. Superbul actor este acum de nerecunoscut și trăiește din pensia alimentară a copiilor

stirileprotv Tragedie în Argeș. Patru persoane au murit după ce o mașină a căzut în prăpastie. Un supraviețuitor, preluat cu elicopterul

stirileprotv Dua Lipa a împlinit 30 de ani. Povestea din spatele succesului. GALERIE FOTO

