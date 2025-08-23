Inter Milano a oficializat transferul lui Andy Diouf, mijlocaș francez de 22 de ani, adus de la Lens pentru 20 de milioane de euro, sumă care poate ajunge la 25.000.000 euro cu bonusuri.

Diouf a bifat 68 de meciuri la Lens, cu două goluri și două pase decisive, iar la Milano vine cu un profil exact pe gustul lui Chivu: puternic, tehnic și capabil să protejeze defensiva atunci când echipa are nevoie.

Cristi Chivu a dat lovitura la Inter Milano: „Fix ce îi lipsea clubului“

Presa din Italia scrie că românul își dorea de la începutul mandatului un astfel de fotbalist, capabil să dea echilibrul necesar liniei de mijloc, după ce în mandatul lui Inzaghi dominau jucătorii de atac, mai puțin solizi din punct de vedere fizic.

„Fix ce îi lipsea clubului“, au scris italienii de la fcinternews.it, publicație apropiată clubului din „Orașul Modei“.

Debutul său ar putea veni chiar luni, pe „Giuseppe Meazza”, în primul meci oficial al lui Chivu în Serie A, contra celor de la Torino.

Andy Diouf, în cifre

Născut la Neuilly-sur-Seine, în Franța, Diouf are o cotă de piață de aproximativ 15 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

La nivel de club, se poate lăuda cu 145 apariții, șase goluri și 12 assist-uri.

La nivel internațional, are două apariții pentru naționala mare a "Cocoșului Galic", alături de 38 de alte prezente la selecționatele "under".