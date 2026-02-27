Cosmin Contra (50 de ani) a prins „rădăcini“ în fotbalul arab. După plecarea de la Dinamo, în decembrie 2020, „Guriță“ a activat numai în zona Golfului Persic.

Rezultatele sale, la Al-Ittihad Jeddah și Damac (Arabia Saudită), plus ce face acum la Al-Arabi (Qatar), l-au transformat pe Contra într-un tehnician respectat în fotbalul arab. Chiar și așa, fostul selecționer rămâne cu un regret: sezonul petrecut la Al-Ittihad Jeddah.

Borna istorică atinsă de Contra stă în picioare și în 2026

În sezonul 2021-2022, „Guriță“, antrenor la Al-Ittihad Jeddah, a fost foarte aproape de câștigarea titlului, în Arabia Saudită. La vremea respectivă, după 26 de etape, echipa românului avea un avans de 6 puncte față de Al-Hilal, ocupanta locului secund. Ce a urmat însă a fost un veritabil coșmar pentru Cosmin Contra! Care a „reușit“ să ia 4 puncte din 12 posibile, în ultimele patru runde, terminând campionatul pe locul 2, la două puncte de campioana Al-Hilal Riad!

Dacă Al-Ittihad ar fi cucerit titlul atunci, în mod cert, și cariera lui Contra ar fi arătat altfel în Asia. Pentru că o asemenea performanță, pe banca unui colos din Saudi Pro League, i-ar fi crescut spectaculos cota.

Chiar și așa, în ciuda rateului din sezonul 2021-2022, Cosmin Contra se poate lăuda și astăzi cu o bornă istorică. Jurnaliștii saudiți au amintit de ea, astăzi.

„S-a întâmplat în această zi, în 2022: Cosmin Contra a devenit primul antrenor cu nouă victorii succesive cu Al-Ittihad în toată istoria Saudi Pro League. O performanță remarcabilă, motiv pentru care merită să ne amintim de această zi“, au scris jurnaliștii arabi.

Chiar dacă a ratat titlul, pe vremea când era la Al-Ittihad Jeddah, Contra are motive de satisfacție pentru ce reușește acum, în Qatar, cu Al-Arabi Doha. Sport.ro a arătat aici ce spun analiștii din această țară despre fostul selecționer.