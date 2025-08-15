Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri seară, de la ora 21:30, pe Arena Națională, în etapa cu numărul 6 din sezonul regulat al SuperLigii României. La ora disputării partidei, termometrele din Capitală indicau 27 de grade Celsius.



Ce prezență! Cosmin Contra, surprins în tribună la Dinamo - UTA



Cosmin Contra, fost antrenor la Dinamo, a fost surprins de corespondenții Pro TV în lojă la Dinamo - UTA. Fost selecționer al României, Contra este liber de contract din această vară, de când s-a despărțit de Al Kholood.

