Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri seară, de la ora 21:30, pe Arena Națională, în etapa cu numărul 6 din sezonul regulat al SuperLigii României. La ora disputării partidei, termometrele din Capitală indicau 27 de grade Celsius.
Ce prezență! Cosmin Contra, surprins în tribună la Dinamo - UTA
Cosmin Contra, fost antrenor la Dinamo, a fost surprins de corespondenții Pro TV în lojă la Dinamo - UTA. Fost selecționer al României, Contra este liber de contract din această vară, de când s-a despărțit de Al Kholood.
Foto: Corespondenți Pro TV
Echipele de start
- Dinamo: Epassy - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Charalampos, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, A. Pop, Musi
Rezerve: Roșca, Licaciu, Pașcălău, Karamoko, Tabuncic, Milanov, Cr. Mihai, Caragea, Soro, Bărbulescu
Antrenor: Zeljko Kopic
- UTA: Iliev - Țuțu, Benga, Poulolo, Padula - Van Durmen, Ov. Popescu - Tzionis, A. Roman, Costache - Abdallah
Rezerve: Gorcea, Alomerovic, Pospelov, Olar, F. Iacob, Zsori, L. Mihai, Vlăsceanu, Hrezdac
Antrenor: Adrian Mihalcea
Cariera lui Cosmin Contra
Contra a fost antrenor la FC Timișoara, Academia lui Getafe, CF Fuenlabrada, Petrolul, Getafe, GZ R&F, AD Alcorcon, Dinamo, Al Ittihad, Damac și Al Kholood. În perioada 2017-2019 a fost selecționerul României.
Ca jucător, Contra a fost legitimat la Poli Timișoara, Dinamo, Alaves, AC Milan, Atletico Madrid și West Brom. S-a retras în 2011 la FC Timișoara.