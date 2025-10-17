Cosmin Contra (49 de ani) tot revine în Asia, în condițiile în care ultimele patru formații din CV-ul său sunt din Arabia Saudită și din Qatar.

Din păcate pentru fostul selecționer al României, excluzând prima echipă pe care a avut-o în zona arabă, Al-Ittihad Jeddah, și cu care a fost pe punctul de a câștiga campionatul în Regat, celelalte grupări la care a fost numit au fost din partea a doua a clasamentului. Cu precizarea că mandatul de la Al-Kholood nici nu trebuie pus la socoteală, în condițiile în care aici Contra n-a apucat să-și cunoască jucătorii!

Avertismentul specialistului: „Problemele de la Al-Arabi sunt foarte grave!“

Acum, pe mâna lui Contra a ajuns o echipă în mare suferință. Vorbim despre Al-Arabi Doha, unde, în trecut, au stat pe bancă Dan Petrescu (2014) și regretatul Ilie Balaci (2005-2006).

Problema e că aducerea lui Contra s-a produs abia după ce predecesorul său, ibericul Pablo Amo (47 de ani) a făcut prăpăd! Dovadă și bilanțul spaniolului: 14 meciuri, 4 victorii, 2 egaluri, 8 înfrângeri, golaveraj 20-31!

La ora actuală, după șase etape din Qatar Stars League, Al-Arabi e penultima în clasament, loc de baraj. Vestea bună e că echipa e la egalitate de puncte cu Al-Shahaniya, aflată pe 10, prima poziție care asigură rămânerea în primul eșalon.

Chiar și așa, specialiștii sunt de părere că românul Contra va avea viață grea, la Doha. „Chiar dacă a mai lucrat în regiune și are o mare experiență în fotbalul arab, Contra a acceptat să preia o echipă care îl va pune într-o situație foarte grea. În primul rând, pentru că problemele de la club sunt multiple și nu vor fi rezolvate, în întregime, prin schimbarea antrenorului. Al-Arabi are nevoie de mai mult decât o simplă schimbare a abordării tactice. Lotul e <<subțire>>, iar jucătorii și-au pierdut încrederea după rezultatele din ultima perioadă“, ne-a spus jurnalistul Ayoub Al-Hadith.

Programul lui Contra, infernal la început

O altă problemă pentru Contra, cel puțin la început de mandat, ține de programul pe care îl va avea Al-Arabi Doha, în următoarea perioadă.

Concret, românul va întâlni Al-Duhail (duminică, ora 19.30) și Al-Sadd (25 octombrie, ora 19.30) în primele sale două partide. Ambele în deplasare! Mai mult decât atât, Al-Duhail și Al-Sadd sunt echipele care au câștigat ultimele nouă titluri, în Qatar! Și într-o formă bună, Al-Arabi ar fi avut probleme în partidele cu aceste echipe. Acum, când e în criză, noua echipă a lui Contra e văzută drept „carne de tun“ pentru granzii din Qatar.

Chiar și așa, „Guriță“ are motive de optimism. Pentru că niciodată n-a retrogradat vreo echipă din zona arabă, nici măcar când era la Damac, o formație mică din Arabia Saudită.

