Jon Dahl Tomasson, coșmarul României din urmă cu 20 de ani, când marca în ambele meciuri ale selecționatei țării sale, Danemarca, în preliminariile EURO 2004, a fost demis de la cârma naționalei din Suedia! Selecționata nordică are șanse mici să mai meargă la Cupa Mondială, iar șefii federației au decis să se despartă de el.

Suedia este pe locul 4, ultimul, după patru etape scurse din Grupa B, cu numai 1 punct! A remizat cu Slovenia (2-2, acasă), dar a pierdut consecutiv întâlnirile cu Kosovo (scor 0-2, deplasare), Elveția (0-2, acasă) și Kosovo (0-1, acasă).

În urma acestui ultim duel, jucătorii au ieșit de pe teren în fluierăturile și huiduielile fanilor, fiind depășiți în grupă de Slovenia (locul 3, 3 puncte), Kosovo (locul 2, 7 puncte) și Elveția (locul 1, 10 puncte).

În urma partidei cu Kosovo, Jon Dahl Tomasson declara că nu își dă demisia: ”Rezultatul de astăzi este teribil, ne omoară. Nu este suficient de bun. Am contract cu Federația și suntem la mijlocul calificărilor. Mă aștept să rămân. Nu voi demisiona acum.

Nu cred că jucătorii se îndoiesc de tactică, dar cu siguranță nu am făcut lucrurile suficient de bine”.

Jon Dahl Tomasson a rezistat 18 meciuri pe banca Suediei

În cele din urmă, el a fost dat afară. A contabilizat 18 meciuri pe banca Suediei, din martie 2024, perioadă în care a înregistrat nouă victorii, două remize și șapte eșecuri.

Jon Dahl Tomasson le-a mai pregătit până acum pe Blackburn, Malmo, Roda JC, Excelsior, dar a fost și secund al naționalei Danemarcei. A fost secund și al echipei Vitesse.

