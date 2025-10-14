Kosovarii au marcat unicul gol al partidei prin Fisnik Asllani, atacantul celor de la Hoffenheim.

Suedia și-a demis selecționerul

Astfel, suedezii au rămas fără victorie și ocupă ultima poziție în grupa din preliminariile pentru Cupa Mondială, cu un singur punct acumulat, o dezamăgire uriașă pentru Federația Suedeză de Fotbal, care a luat o decizie drastică la scurt timp după eșecul suferit.

Selecționerul Jon Dahl Tomasson a fost demis de pe banca naționalei suedeze, iar anunțul oficial a fost făcut marți: ”SvFF îi reziliază contractul lui Jon Dahl Tomasson. Federația îi mulțumește pentru timpul petrecut în rolul de selecționer al echipei naționale”.

Președintele Federației Suedeze de Fotbal, Simon Astrom, și-a explicat decizia de a-l demite pe Tomasson.

”Decizia luată de către conducerea federației are la bază faptul că echipa națională nu a obținut rezultatele pe care le-am sperat. Există în continuare o șansă de a ajunge la baraj în luna martie, iar responsabilitatea noastră este să asigurăm condiții cât mai bune pentru a putea obține calificarea la Cupa Mondială. În acest context, considerăm că este nevoie de un nou selecționer”, a spus Astrom.

Cu Tomasson pe bancă, Suedia a înregistrat nouă victorii, două remize și șapte înfrângeri.

Graham Potter ar putea deveni selecționerul Suediei

Graham Potter, antrenorul demis de la West Ham United la finalul lui septembrie, a mărturisit că este dispus să accepte să devină selecționerul Suediei.

”Sunt în Suedia acum, acasă, în locuința mea din Suedia. Sunt între joburi și tocmai am plecat din Premier League. Sunt deschis la orice, sincer, atâta timp cât simt că pot fi de ajutor. Postul de selecționer al echipei naționale a Suediei este fantastic”, a spus Potter.