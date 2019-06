COPA AMERICA | Stop joc! Cavani tocmai a marcat un gol EXTRATERESTRU! Uruguay s-a distrat cu Ecuador

Uruguay a inceput extraordinar aceasta editie a Copa America.

Considerata una dintre favoritele la castigarea Copa America, nationala Uruguay-ului a castigat cu 4-0 in primul meci din grupa C de la turneul din Brazilia. Pe Estadio Mineirao din Belo Horizonte, Uruguay a demolat-o pe Ecuador, profitand la maximum de eliminarea lui Quintero din prima repriza.

Nicolas Lodeiro, mijlocasul celor de la Seattle Sounders, a reusit o faza superba in minutul 6, reusind sa deschida scorul. A venit apoi eliminarea lui Quinteros iar Ecuador a cedat definitiv.

Cavani, ce gol!

Atacantul celor de la Paris Saint-Germain, Edinson Cavani, a reusit un golazo in minutul 33 cu o foarfeca laterala din careul mic! Suarez a inscris si el chiar inainte de pauza, pentru ca Arturo Mina sa inscrie in propria poarta in minutul 78.

Celalalt meci din prima etapa a grupe C, Japonia - Chile, va avea loc in aceasta noapte.