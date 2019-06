Spectacol total la primul meci de la Copa America! Show pe teren si in tribune pentru Brazilia! Golul FABULOS marcat de starul lui Gremio! VIDEO

Brazilia a deschis Copa America.

Copa America se desfasoara in acest an in Brazilia, in perioada 14 iunie - 7 iulie, iar brazilienii au facut spectacol inca de la festivitatea de deschidere.

Coutinho, dubla pentru Brazilia

Pe teren, Brazilia nu a avut probleme cu adversarii din Bolivia. Chiar daca nu a mai impresionat in ultima perioada la Barcelona, Coutinho a iesit in evidenta la primul meci de la Copa America. Brazilianul a marcat o dubla, iar noul star al lui Gremio, Everton Soares, a inscris dupa o actiune individuala.

Argentina - Columbia

Cel mai tare meci din prima etapa de la Copa America va avea loc in aceasta noapte, de la ora 01:00. Argentina lui Messi da piept cu Columbia lui James Rodriguez.