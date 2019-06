Moment istoric: Toronto Raptors a castigat titlul NBA dupa o victorie dramatica in meciul 6 cu Golden State! Kawhi Leonard, MVP-ul finalei

Golden State a fost aproape de o revenire incredibila, dar a cedat pe final.

Toronto Raptors a castigat primul sau titlu de campioana in NBA, punand astfel capat hegemoniei echipei Golden State Warriors, pe care a invins-o cu scorul general de 4-2 in finala, dupa 114-110 in ultimul meci

Este pentru prima oara cand o echipa non-americana cucereste titlul in NBA. Astfel, trofeul Larry O'Brien, decernat campioanei, va merge in Canada, tara in care s-a nascut inventatorul baschetului, James Naismith. A fost nebunie la Toronto, in Jurassic Park, piata unde se strang fanii celor de la Raptors.



A fost nebunie si in vestiar, acolo unde au fost deschise zeci de sticle de sampanie!



Leonard intra in istorie

Titlul obtinut de Toronto, la 24 de ani de la aparitia clubului, i se datoreaza in mare masura lui Kawhi Leonard, desemnat cel mai bun jucator (MVP) al finalei 2019. El a inscris joi 22 de puncte, printre care si doua aruncari libere in ultima secunda.

"Regele Nordului", dupa cum e poreclit Leonard, este doar al 3-lea jucator din istorie care este declarat MVP-ul finalei cu 2 echipe diferite, dupa legendele Kareem Abdul-Jabbar si LeBron James. In istorie a intrat si Marc Gasol: el si fratele sau, Pau, sunt primii frati din istorie care castiga titlul NBA!

Rezultatele meciurilor din finala

meciul 1: Toronto Raptors - Golden State Warriors 118-109

meciul 2: Toronto Raptors - Golden State Warriors 104-109

meciul 3: Golden State Warriors - Toronto Raptors 109-123

meciul 4: Golden State Warriors - Toronto Raptors 92-105

meciul 5: Toronto Raptors - Golden State Warriors 105-106

meciul 6: Golden State Warriors - Toronto Raptors 110-114