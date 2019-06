Surpriza pe piata transferurilor! Catalin Golofca poate ajunge in campionatul Turciei! Suma pe care o incaseaza FC Botosani!

Golofca poate bifa un transfer in Turcia.

Catalin Golofca a impresionat in sezonul trecut la FC Botosani, iar evolutiile sale ii pot aduce un transfer in campionatul Turciei. Gazeta Sporturilor scrie ca mijlocasul moldovenilor este dorit de Denizlispor. Formatia turca a promovat in acest sezon in prima liga si l-a transferat deja pe Cristi Sapunaru.

Golofca ar fi al doilea jucator care o paraseste pe FC Botosani, dupa Andrei Burca, transferat in aceasta vara la CFR Cluj. Turcii de la Denizlispor sunt gata sa plateasca 200.000 de euro pentru mijlocasul de 29 de ani.

In cazul in care negocierile se vor materializa, Catalin Golofca va evolua pentru prima data pentru o echipa din strainatate. Mijlocasul a jucat 39 de meciuri in actualul sezon, toate ca titular, a marcat 7 goluri si a oferit 4 pase decisive. Conform transfermartk.com, Catalin Golofca este cotat la 600.000 de euro.

Cristi Sapunaru, transfer la Denizlispor

Cristi Sapunaru a ales sa nu isi prelungeasca intrelegerea cu Kayserispor si va pleca de la formatia turca in calitate de jucator liber de contract. Fundasul nationalei nu va parasi Turcia si va ajunge la nou promovata Denizlispor.

Sapunaru a fost adus la Kayserispor in 2017 de Marius Sumudica. Astra a incasat atunci 300.000 de euro pentru capitanul nationalei Romaniei.