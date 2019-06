COPA AMERICA | Moment incredibil pentru unul dintre cei mai bine platiti jucatori din lume! Nu mai marcase de 6 luni vreun gol

Chile s-a distrat cu Japonia in grupa C de la Copa America.

Uruguay si Chile sunt aproape de calificarea in sferturile Copa America dupa doar un meci! Ambele au castigat cu 4-0 in ultima etapa. In conditiile in care in sferturi ajung locurile 1 si 2, precum si cele mai bune locuri 2, Uruguay si Chile au sanse mari sa treaca de grupe.

Chile a batut-o cu 4-0 pe Japonia dupa dubla lui Vargas si reusitele lui Pulgar si Alexis Sanchez! Jucatorul lui Manchester United a spart gheata la 6 luni de la precedentul gol! Este doar a 2-a reusita a lui Alexis in 2019: prima a venit intr-o partida din Cupa Angliei castigata de Man United cu Arsenal cu 3-1.

Alexis Sanchez este aproape de plecarea de la Manchester United dupa doar 18 luni in care a avut evolutii dezamagitoare si a fost cel mai bine platit jucator de la echipa si din Premier League.