Dezastru pentru Messi la Copa America! Record negativ pentru nationala Argentinei! De 40 de ani nu s-a mai intamplat asa ceva!

Nationala Argentinei a inceput Copa America cu o infrangere in fata Columbiei. Argentinienii nu au mai fost invinsi in partida de debut din 1979, iar Columbia nu a mai castigat in fata Argentinei din 2007.

Dupa prima etapa, Argentina ocupa ultima pozitie in grupa B de la Copa America. Urmatorul meci al nationalei lui Messi este cu Paraguay, echipa care joaca in aceasta seara contras Qatarului.

Lionel Messi a vorbit la finalul partidei cu Columbia, incercand sa isi incurajeze colegii.

"Suntem gata sa acceptam provocarea pe care o avem. Nu avem timp sa ne plangem, trebuie sa mergem inainte. Trebuie sa ridicam capul si sa continuam", a spus Messi la finalul partidei.

???????? Argentina 0-2 Colombia ????????

❌ Argentina lose their opening Copa América match for the first time since 1979.

✅ Colombia's first win over Argentina since 2007.

⬇ Argentina sit bottom of Group B.

???? Messi has now failed to score in 10 of his last 13 matches for Argentina. pic.twitter.com/wnBWvrf9jU