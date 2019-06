Se incinge atmosfera la Copa America! :) Ea este BOMBA SEXY a competitiei! Ce nationala se va bucura de sustinerea ei! GALERIE FOTO

Nissu Cauti este cea mai sexy fana de la Copa America.

Copa America se desfasoara anul acesta in Brazilia, iar competitia a debutat cu victoria spectaculoasa a brazilienilor in fata Boliviei, scor 3-0. Philippe Coutinho a stralucit din nou dupa un sezon slab la Barcelona. El a reusit o dubla in meciul de deschidere.

Nissu Cauti este din Peru si este cunoscuta pentru aparitiile sale sexy din tribuna la competitiile majore. Ea fost prezenta si la Campionatul Mondial din Rusia, unde a incins atmosfera alaturi de fanii din Peru. Din pacate pentru acestia, peruanii au parasit competitia inca din faza grupelor, inregistrand doua infrangeri si o victorie: 0-1 cu Danemarca, 0-1 cu Franta si 2-0 cu Australia.

