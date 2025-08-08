Presa olandeză a dezvăluit că PSV a pus ochii pe un tânăr talent brazilian de la Sao Paulo, considerat un proiect pe termen lung pentru club.



Un talent uriaș, urmărit de peste un an



Jucătorul care le-a atras atenția olandezilor este Henrique Carmo, un fotbalist de bandă în vârstă de 18 ani de la Sao Paulo. PSV îl monitorizează de mai bine de un an pe brazilianul de picior stâng, care a debutat în prima echipă la doar 16 ani.



Chiar dacă în prezent nu prinde echipa sub comanda antrenorului Hernan Crespo, Carmo are o cotă excelentă pe piață. În trecut, Everton și Șahtior Donețk s-au interesat de serviciile sale, iar ucrainenii ar fi înaintat chiar și o ofertă de 8 milioane de euro, notează jurnalistul Rik Elfrink de la Eindhovens Dagblad.



Conducerea lui PSV vrea să îl împrumute inițial, cu o opțiune de cumpărare de câteva milioane de euro, scrie voetbalnieuws.nl, mai ales că jucătorul a fost chinuit de accidentări în ultimele luni. Planul este ca Henrique Carmo să fie integrat treptat, începând cu echipa a doua, Jong PSV.

Olandezii precizează că aducerea sa nu are legătură directă cu transferurile pentru prima echipă, unde Dennis Man rămâne o țintă importantă pentru flancul drept.

